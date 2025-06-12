立法會通過修例推行電子駕駛執照　偽造最高囚三年　九月中生效

推行電子駕駛執照的《2025年道路交通（修訂）條例草案》今日（19日）獲立法會三讀通過，預料9月中實施。多名議員支持草案，但同時提出多項建議，包括加強防偽設計、整合分散的交通應用程式，以及提升電子政務效率。



運輸及物流局局長陳美寶表示將與數字政策辦公室簡化申請程序，持續跟進電子駕照的成效。



政府推行電子駕駛執照。（資料圖片／蘇煒然攝）

《2025年道路交通（修訂）條例草案》提出電子駕照代替實體駕照及將偽造電子駕照訂為罪行，最高1萬港元罰款及監禁3年。（資料圖片）

電子駕駛執照可取代實體駕駛執照

目前，所有駕駛執照均以實體形式發出，日常使用或有不便。《2025年道路交通（修訂）條例草案》提出在某些情況下准許駕駛者或駕駛教師以官方電子駕駛執照替代實體執照​​；此外將偽造電子駕駛執照或電子駕駛教師執照訂為罪行，最高罰款1萬元及監禁3年。草案預計今年9月中生效。

市民未來可通過「智方便」或「牌證易」等平台，登入特定的電子駕駛執照手機App，展示其電子駕駛執照

盧偉國（黃浩謙攝）

議員盼執法兼顧「法理情」 做到「寧寬莫嚴」

經民聯工程界議員盧偉國​​強調，當局須在電子駕駛執照法例實施初期加強公眾宣傳及教育，讓市民清晰知悉相關程序與法律責任；同時​​促請執法人員秉持「法理情」原則​​，若駕駛者未能即時展示電子駕照，應考慮其解釋是否合理並彈性處理，​​做到「寧寬莫嚴」​​，以助市民逐步適應新制度。

運輸及物流局局長陳美寶表示將為前線人員提供明確指引，不會擾民。她說將與數字政策辦公室推動簡化申請程序，持續跟進電子駕照使用成效。

管浩鳴倡身份證有駕駛執照功能

科技創新界議員邱達根促政府就電子駕照儘快設立防偽特徵。選委界管浩鳴則指，按照政府說法，第一代智能身份證應已具備數碼認證功能，且可整合駕照，但至今仍未落實，質疑各部門溝通不足導致資源浪費，促將已有防偽功能的身份證作為駕照使用。

政府過百個APP 議員：好似世界地圖咁繁複，睇到煩

多名議員直指政府開發過百個APP卻缺乏整合，造成資源浪費。選委界黃錦輝批評現行交通相關APP眾多，新增電子駕駛執照恐加劇混亂，在財政赤字下應整合為「一站式平台」。

選委界周文港認為眾多交通處理APP為司機增添不便，「如好似世界地圖咁繁複，睇到都好煩」，影響對政府的觀感。他舉例內地電子政務發展水平很好，建議政府整合相關APP，「香港沒理由做不到」。