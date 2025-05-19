駕駛執照續牌｜運輸署6月起停收郵局投遞箱申請　鼓勵網上辦理

運輸署今日（19日）表示，現時設於各區指定郵政局的投遞箱使用率持續偏低，而網上服務申請程序快捷方便，決定6月1日起停止經郵政局投遞箱接受續領正式駕駛執照的紙本申請。申請人除了經網上申請續牌外，日後可經運輸署牌照事務處的櫃位和投遞箱，以及經郵寄遞交申請。



申請人仍可親身到牌照事務處櫃位，或郵寄遞交至事務處、使用投遞箱申請續牌。（資料圖片/譚曉彤攝）

申請人仍可親身到牌照事務處櫃位，或郵寄遞交至事務處、使用投遞箱申請續牌。（資料圖片/譚曉彤攝）

運輸署6月起停收經郵政局投遞箱續領正式駕駛執照的紙本申請。（資料圖片/張浩維攝）

運輸署：停用投遞箱以整合資源及提升效率

運輸署表示，因應郵政局投遞箱使用率持續偏低，而網上服務申請快捷方便，決定6月1日起停用投遞箱收取續領駕照的紙本申請，以整合資源及提升服務效率，署方又鼓勵市民善用網上服務續領執照。

運輸署6月起停收經郵政局投遞箱續領正式駕駛執照的紙本申請。（資料圖片/張浩維攝）

約一半申請人經網上續領駕駛執照

現時，正式駕駛執照持有人須於執照屆滿前4個月至屆滿後3年內續領執照。市民可透過已啟用數碼簽署功能的「智方便+」帳戶或有效個人數碼證書，經香港政府一站通在網上申請續領執照。

運輸署指截至4月底，已有接近一半的申請人經網上續領駕駛執照，受歡迎程度僅次於國際駕駛許可證，反映市民正陸續從紙本轉為網上申請。