公務員學院辦講座教宣揚國家軟實力　首場探討「哪吒熱」

公務員學院推出全新的「向世界說明中國」系列講座，今日（6月12日）舉行系列第一講，主題為「成就中華文化復興——從哪吒熱說起」。公務員學院院長郭蔭庶在講座致辭時指出，每位公務員都需要學習如何利用文化軟實力向世界說明中國。



公務員學院推出全新的「向世界說明中國」系列講座，今日（6月12日）舉行系列第一講，主題為「成就中華文化復興——從哪吒熱說起」。圖為公務員學院院長郭蔭庶（左）及主講的中國文化研究院院長邱逸博士（右）。（政府新聞處）

郭蔭庶：裝備公務員認識國家真實故事 更好發揮橋樑角色

郭蔭庶引述前國務院新聞辦公室主任趙啟提出，每個中國人都承擔着向世界說明中國的責任。他期望學員能把握這學習機會，深入認識中國的發展模式，並肩負起人民外交的使命，在各自工作崗位上向世界展現一個真實的中國。

郭蔭庶表示，一個國家的發展不單取決於本國國情，也受制於國際環境，在互聯網時代，被刻意扭曲事實和真相更容易廣泛傳播，以至於外國民眾對中國的情況和發展普遍存在誤解和偏見，而本系列講座通過文化、科技、經濟等多維角度剖析中國的發展和挑戰，讓公務員認識國家的真實故事，裝備他們更好地發揮香港聯通國家與世界的橋樑角色，增進相互理解和推動交流合作。

公務員學院推出全新的「向世界說明中國」系列講座，今日（6月12日）舉行系列第一講，主題為「成就中華文化復興——從哪吒熱說起」。圖為公務員學院院長郭蔭庶在講座上介紹籌劃這個系列講座的理念和目標。（政府新聞處）

340名中高級公務員參與 從「哪吒熱」認識如何提升國際話語權

首場講座「成就中華文化復興——從哪吒熱說起」，由中國文化研究院院長邱逸主講，探討國家如何透過普及文化創作，向全球展現深厚的中華文化底蘊，增加中國的吸引力，進一步提升中國在國際舞台的話語權。

約340名來自52個決策局／部門的中高級公務員現場或透過網上參與今日的講座。