公務員學院辦講座教宣揚國家軟實力 首場探討「哪吒熱」
撰文：陳立程
出版：更新：
公務員學院推出全新的「向世界說明中國」系列講座，今日（6月12日）舉行系列第一講，主題為「成就中華文化復興——從哪吒熱說起」。公務員學院院長郭蔭庶在講座致辭時指出，每位公務員都需要學習如何利用文化軟實力向世界說明中國。
郭蔭庶：裝備公務員認識國家真實故事 更好發揮橋樑角色
郭蔭庶引述前國務院新聞辦公室主任趙啟提出，每個中國人都承擔着向世界說明中國的責任。他期望學員能把握這學習機會，深入認識中國的發展模式，並肩負起人民外交的使命，在各自工作崗位上向世界展現一個真實的中國。
郭蔭庶表示，一個國家的發展不單取決於本國國情，也受制於國際環境，在互聯網時代，被刻意扭曲事實和真相更容易廣泛傳播，以至於外國民眾對中國的情況和發展普遍存在誤解和偏見，而本系列講座通過文化、科技、經濟等多維角度剖析中國的發展和挑戰，讓公務員認識國家的真實故事，裝備他們更好地發揮香港聯通國家與世界的橋樑角色，增進相互理解和推動交流合作。
340名中高級公務員參與 從「哪吒熱」認識如何提升國際話語權
首場講座「成就中華文化復興——從哪吒熱說起」，由中國文化研究院院長邱逸主講，探討國家如何透過普及文化創作，向全球展現深厚的中華文化底蘊，增加中國的吸引力，進一步提升中國在國際舞台的話語權。
約340名來自52個決策局／部門的中高級公務員現場或透過網上參與今日的講座。
國慶75周年｜公務員學院系列講座 周五推頭炮中國近代史研習課程公務員學院與北大課程完結 林毅夫主講壓軸講座公務員學院與北京大學合辦研習課程 舉行AI趨勢講座公務員學院舉辦講座 分析世界經濟形勢與國家安全