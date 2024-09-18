國慶75周年｜公務員學院系列講座　周五推頭炮中國近代史研習課程

特區政府昨日（17日）宣布會有四百多項活動慶祝七十五周年國慶，各決策局和全港十八區皆有活動。公務員事務局局長楊何蓓茵今日（18日）指，公務員學院辦連串講座，頭炮為周五（20日）推出的「中國近代史專題研習課程」，透過五個單元講座，剖析國家在近代政治、經濟、社會和外交的百年奮鬥與蛻變，提升公務員對國家百年奮鬥史的認識，並探索香港在中華民族復興歷程中的角色和貢獻。



政府各決策局也會辦賀國慶活動（楊何蓓茵Fb）

楊何蓓茵在社交平台發文指，特首本港一系列慶祝活動有三大特色，即多元化、全城慶祝和與眾同樂，其中，多元化所指的是加入與「七十五」數字相關的元素和特色。該局會統籌共75隊來自不同政策局和部門的公務員義工隊，數千名義工將深入社區，參與多元義工服務，為有需要的人士送上關懷。

9月17日，行政長官李家超出席行政會議前見記者，指政府會辦四百多項活動賀國慶。（盧翊銘攝）

面向公務員方面，除了7月開始舉辦「盛世華章」系列活動，包括正在接受報名的「崢嶸歲月」普通話問答比賽。公務員學院會以「建國75周年：邁向新時代」為主題，舉辦一系列講座，內容涵蓋近代史、當代中國發展、國家外交事務等課題。其中頭炮在本周五舉行，推出全新「中國近代史專題研習課程」，透過五個單元講座，深入剖析國家在近代政治、經濟、社會和外交的百年奮鬥與蛻變，提升公務員對國家百年奮鬥史的認識，並探索香港在中華民族復興歷程中的角色和貢獻。

楊何蓓茵期望全體公務員踴躍參與國慶活動。（楊何蓓茵Facebook）

她深信：「慶祝活動種類多元，梗有活動啱大家」， 希望全港市民，包括全體公務員踴躍參與其中，一同熱烈慶祝新中國成立75周年這個大日子。