何柱國逝世｜盧寵茂哀悼：親身經驗講煙害　真摯感言感染不少市民

前全國政協常委何柱國離世，醫務衞生局局長盧寵茂表示哀悼，並向其家人致以深切慰問。他指，何柱國即使因煙草所害引致身患危疾，仍毫不介意並勇敢地以親身經驗，向市民講述煙害，其真摯感言感染了不少市民。翻查資料，何柱國較近一次公開露面，正是今年3月與盧寵茂聯手在一個宣傳戒煙的節目對談。



何柱國。（資料圖片）

盧寵茂。（資料圖片／盧翊銘攝）

盧寵茂永遠懷念何柱國：祈願其脱離煙害帶來的痛苦

盧寵茂表示，何柱國一生愛國愛港，敢怒敢言，即使因煙草所害引致身患危疾，仍毫不介意並勇敢地以親身經驗，向市民講述煙害，盡心盡力支持政府推動控煙，呼籲市民遠離煙害，特别保䕶年青人不受糖衣毒藥引誘吸第一口煙，其真摯感言感染了不少市民。盧寵茂說：「我永遠懷念何柱國先生，並祈願其脱離煙害帶來的痛苦，在天之靈得享安息。」

盧寵茂（左）與何柱國（右）聯手推廣戒煙。（無綫電視片段截圖）

曾經營煙草生意的何柱國，今年2月在電台節目自揭曾確診肺癌而戒煙。至3月時，他與自己口中昔日「最唔鍾意的」盧寵茂合作，在一個宣傳戒煙的節目對談，亦成爲他最後一次公開露面。何柱國被盧寵茂問到若能重新選擇，會否早點戒煙或不吸煙時，坦言若知道化療會如此辛苦，寧願「被刀斬一下，都好過我捱一星期的化療」，甚至願意捱斬多幾下。