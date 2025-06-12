何柱國逝世︱敢言作風批林鄭「破壞多過建設」　曾公開反擊梁振英

75歲的全國政協前常委何柱國逝世，他生前敢言作風最為人熟悉，可說是政界「金句王」。最近一次是3月與醫衞局局長盧寵茂聯手推廣戒煙，豪言「情願被刀斬一下，好過捱一周化療」。



何柱國與特首的關係，向來亦是外界的焦點。他曾刊頭版廣告向林鄭月娥「進言」，直指香港經歷2019年社會運動的「人禍」，又遇上疫情「天災」，形容「黑到無得再黑，別的地方幸運得多，因為沒有人禍。」他又曾指林鄭「破壞多過建設十倍」。執掌星島新聞集團時，他更曾經公開反擊梁振英，指由他管治香港「會否令我們『一鋪清袋』？」



何柱國出身於上海富商家族，是香港煙草公司創辦人何英傑的長孫，公司代理萬寶路、良友等當時熱門的煙草品牌。（資料圖片 / 盧翊銘攝）

何柱國有「煙仔何」之稱 作風敢言

何柱國出身於上海富商家族，是香港煙草公司創辦人何英傑的長孫，公司代理萬寶路、良友等當時熱門的煙草品牌。他曾赴美國升學，1990年代返港接手家族生意，有「煙仔何」的外號。

何柱國出任全國政協常委及擔任星島新聞集團主席期間，以敢言作風見稱，退任後仍間中活躍於政界和傳媒視野。

2025年2月17日，何柱國出席商台節目《光明頂》透露確診肺癌。（商台片段截圖）

何柱國自爆確診肺癌 感謝「最唔鍾意」的盧寵茂

他最後一次接受傳媒訪問是今年2月，久未露面的他現身商台節目《光明頂》，透露去年確診肺癌，經諮詢美國醫生意見後，留在本港治療，並已康復。他指過去有朋友勸他減少吸煙，更稱：「我呢世人最唔鍾意一個人叫盧寵茂（醫務衛生局局長）」認為個人有吸煙的自由。但經歷今年患癌後，如今要：「感謝佢（盧）」，他亦已戒煙。

香港醫療係好，勸朋友吸煙要減少，化療好辛苦。我呢一世人最唔鍾意盧寵茂，我係人，我食煙都有自由啩，死唔死係我嘅事，後來諗返，都要感謝佢，唔會死，但過程係好辛苦。 全國政協前常委何柱國

盧寵茂（左）與何柱國（右）聯手推廣戒煙（無綫電視片段截圖）

與盧寵茂推廣戒煙 比喻刀斬好過化療

一個月後，何柱國更與口中昔日「最唔鐘意的」醫務衞生局局長盧寵茂聯手推廣戒煙，出席一個宣傳戒煙的節目對談。何柱國被盧寵茂問到若能重新選擇，會否早點戒煙或不吸煙時，坦言若知道化療會如此辛苦，寧願「被刀斬一下，都好過我捱一星期的化療」甚至願意捱斬多幾下。

被刀斬一下，都好過我捱一星期的化療。 全國政協前常委何柱國

星島新聞集團主席何柱國(圖)，遭「細劉」劉鑾鴻入稟追討1.5億元。(資料圖片)

星島標題說他（梁振英）「一鋪清袋」或不對，那不如說他事業失敗好了。 全國政協前常委何柱國

公開質疑梁振英管治香港會否「一鋪清袋」

何柱國最活躍時期，是擔任全國政協常委之時。外界較有印象的是他與特首的關係。2011年時任星島新聞集團主席的他，被指與特首參選人唐英年友好，曾高調反擊當時的另一特首參選人梁振英，指其不點名批評旗下報章報道失實，並不公道。他當時又挪揄外電報道梁振英持股的英國公司資產變成零。

將來管治香港，會否因你（梁振英）的決定不對，令我們「一鋪清袋」？ 全國政協前常委何柱國

何柱國（左）形容，林鄭好像是「大鴕鳥」。（資料圖片／歐嘉樂攝）

曾批林鄭「破壞多過建設十倍」

何柱國與林鄭月娥的關係亦一般，曾揚言參選特首對撼林鄭月娥。林鄭任內發生2019年反修例事件，何柱國表明不滿林鄭施政，形容她「廢」，又指見到她會「心驚膽跳」，「六神無主」。不過，當時他認為香港狀況不宜生亂，因此叮囑對方不能辭職，會支持對方。

（林鄭月娥）破壞多過建設十倍 全國政協前常委何柱國

他又狠批林鄭「破壞多過建設十倍」，希望對方反省功過，並希望對方不要參選特首，要有「自知之明」，「唔得民心的人做不到（特首）。」

形容2019年社會運動是「人禍」

何柱國又曾刊頭版廣告向林鄭月娥「進言」，發公開信以上款「我最敬的、敬重的林鄭特首」。信中指，香港經歷去年社會運動的「人禍」，如今又遇上疫情「天災」，「真是黑到無得再黑，別的地方比我們幸運得多，因為沒有人禍。」他比喻香港如中了七傷拳「廢晒武功」，「民不聊生、百業蕭條，市民心情壞透」。

香港真是黑到無得再黑，別的地方比我們幸運得多，因為沒有人禍。 全國政協前常委何柱國

何柱國。(李澤彤攝)

促林鄭政府代付打工仔兩個月工資

何柱國當時亦曾呼籲林鄭月娥要運用智慧幫助打工仔，又指其實政府也不需要有創意，只需仿效其他政府的措施，為全港打工仔做些好事，「代付他們兩個月工資，以減少裁員、減薪、失業」。