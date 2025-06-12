何柱國逝世︱梁振英感突然　稱兩人沒嫌隙：有見地的話，還是要聽

全國政協前常委何柱國逝世，終年75歲，何柱國生前作風敢言，執掌星島新聞集團時，曾經公開反擊時為特首參選人的梁振英。何柱國逝世消息傳出後，全國政協副主席梁振英晚上（12日）在社交平台發文，指雖然早前知道何柱國生病，但消息傳來還是覺得很突然。



梁振英又形容何柱國為人豁達，從不口是心非，並重提梁2011和2012年競選行政長官期間，何柱國曾公開高調反對他，但兩人沒有嫌隙。梁振英指，何柱國的話不是每個人都聽得進去，但有見地的話，還是要聽，指唯唯諾諾、言不由衷的假話、套話、虛話，對任何人任何事都沒有好處。



2016年9月23日，時任政協常委兼星島新聞集團主席何柱國以智經基金監護人身份，陪同梁振英等到智經研究中心十周年晚宴。（資料圖片/梁鵬威攝）

梁振英晚上在社交媒體發文，指對何柱國去世感突然，事緣兩三星期前，梁振英提出去灣仔一家小店吃晚飯，梁與何兩對夫婦便在飯桌上聊了一個晚上，當時沒有任何異常，梁稱當時還以為何已病癒。

梁振英提到，一般習慣是誰主動提出吃飯便誰埋單，但當晚梁把信用卡帶在身上，故預先結賬，何柱國沒有爭，「這也算是個好的句號。」

梁振英形容何柱國為人豁達 從不口是心非

梁振英形容，何柱國為人豁達，指何從不口是心非。「我2011和2012年競選行政長官期間，Charles（何柱國） 公開高調反對我，但我們兩人沒有嫌隙」。梁又指自己任行政長官那五年，何柱國是禮賓府的常客，又形容何柱國的說話不是每個人都聽得進去，但認為有見地的話還是要聽：「唯唯諾諾、言不由衷的假話、套話、虛話，對任何人任何事都沒有好處。」

何柱國出身於上海富商家族，是香港煙草公司創辦人何英傑的長孫，公司代理萬寶路、良友等當時熱門的煙草品牌。（資料圖片 / 盧翊銘攝）

何柱國有「煙仔何」之稱 作風敢言

何柱國出身於上海富商家族，是香港煙草公司創辦人何英傑的長孫，公司代理萬寶路、良友等當時熱門的煙草品牌。他曾赴美國升學，1990年代返港接手家族生意，有「煙仔何」的外號。

何柱國出任全國政協常委及擔任星島新聞集團主席期間，以敢言作風見稱，退任後仍間中活躍於政界和傳媒視野。

2025年2月17日，何柱國出席商台節目《光明頂》透露確診肺癌。（商台片段截圖）

星島新聞集團主席何柱國(圖)，遭「細劉」劉鑾鴻入稟追討1.5億元。(資料圖片)

公開質疑梁振英管治香港會否「一鋪清袋」

何柱國最活躍時期，是擔任全國政協常委之時。外界較有印象的是他與特首的關係。2011年時任星島新聞集團主席的他，被指與特首參選人唐英年友好，曾高調反擊當時的另一特首參選人梁振英，指其不點名批評旗下報章報道失實，並不公道。他當時又挪揄外電報道梁振英持股的英國公司資產變成零。

將來管治香港，會否因你（梁振英）的決定不對，令我們「一鋪清袋」？ 全國政協前常委何柱國

何柱國（左）形容，林鄭好像是「大鴕鳥」。（資料圖片／歐嘉樂攝）

曾批林鄭「破壞多過建設十倍」

何柱國與林鄭月娥的關係亦一般，曾揚言參選特首對撼林鄭月娥。林鄭任內發生2019年反修例事件，何柱國表明不滿林鄭施政，形容她「廢」，又指見到她會「心驚膽跳」，「六神無主」。不過，當時他認為香港狀況不宜生亂，因此叮囑對方不能辭職，會支持對方。

（林鄭月娥）破壞多過建設十倍 全國政協前常委何柱國

他又狠批林鄭「破壞多過建設十倍」，希望對方反省功過，並希望對方不要參選特首，要有「自知之明」，「唔得民心的人做不到（特首）。」

形容2019年社會運動是「人禍」

何柱國又曾刊頭版廣告向林鄭月娥「進言」，發公開信以上款「我最敬的、敬重的林鄭特首」。信中指，香港經歷去年社會運動的「人禍」，如今又遇上疫情「天災」，「真是黑到無得再黑，別的地方比我們幸運得多，因為沒有人禍。」他比喻香港如中了七傷拳「廢晒武功」，「民不聊生、百業蕭條，市民心情壞透」。

香港真是黑到無得再黑，別的地方比我們幸運得多，因為沒有人禍。 全國政協前常委何柱國

何柱國。(李澤彤攝)

促林鄭政府代付打工仔兩個月工資

何柱國當時亦曾呼籲林鄭月娥要運用智慧幫助打工仔，又指其實政府也不需要有創意，只需仿效其他政府的措施，為全港打工仔做些好事，「代付他們兩個月工資，以減少裁員、減薪、失業」。