廉署胡英明專訪｜改革宣傳賣廉署咖啡接地氣　新展覽廳4月竣工

「廉署同咖啡搣唔甩」，廉政公署(ICAC)去年11月在北角總部大樓開設一九七四咖啡廳，終於市民及遊客不用等被ICAC拘捕，也有機會喝「廉署咖啡」，原來這都是廉政專員胡英明宣傳改革的計謀，四個多月來已賣出2.1萬杯。



他受訪時表示，希望以較貼地的方式宣揚廉潔文化，推出咖啡廳時，又推出名為《咖啡年華》的宣傳短片，片段參考由王家衛執導的經典電影「花樣年華」，幾條50周年慶祝影片點擊率累計已過一千萬次。此外，廉署總部大樓展覽廳正進行大翻新，預計將於今年4月竣工，第二季開放給公眾參觀。



「一九七四咖啡廳」去年11月14日開幕，翌日正式向公眾開放，由保良局負責營運，店員以殘疾康復學員為主。（黃浩謙攝）

「一九七四咖啡廳」累計賣出2.1萬杯咖啡

廉署去年11月在北角總部大樓地下開設「一九七四咖啡廳」，並由保良局負責營運，店員以殘疾康復學員為主。廉政專員胡英明形容「廉署同咖啡搣唔甩」，開幕至今已接待6萬名訪客，曾試過一日有1,400名訪客，累計賣出2.1萬杯咖啡，成果令人滿意。他表示，將來希望邀請本地藝術家在咖啡廳展出作品。

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廉署宣傳「一九七四咖啡廳」時，推出名為《咖啡年華》的宣傳短片，片段參考由王家衛執導的經典電影《花樣年華》。胡英明表示自去年開始進行「宣傳改革」，以較貼地的方式宣揚廉潔文化，「時代變得很快，年輕人接受資訊的方法也不同，之前廉署的宣傳似乎沒與時並進，於是想去做改革。」

廉署推出「咖啡年華」短片。（廉署提供）

邀請藝人鄺美雲客串影片角色 點擊率「破晒自己紀錄」

胡英明說，不少外地人透過王家衛而認識香港，故今次《咖啡年華》短片邀請社區關係市民諮詢委員會委員、藝人鄺美雲「cosplay」戲中角色，向港產片致敬。他透露拍攝地點，其實就在會議室。

他表示，「一九七四咖啡廳」由營運模式至宣傳影片皆由年輕廉署職員一手包辦，形容「同事都係一步步摸着石頭過河」，最終短片得到意想不到的成果，這是他上任後改革社區關係處重要項目之一。

胡英明憶述以往廉署在社交平台發布的短片只有「一千幾百個」點擊率，改革後第一段影片已經過萬，第二集點擊率有26萬，第三集結局更有52萬點擊率，「破晒自己（影片)紀錄」，幾條慶祝50周年的影片，在社交媒體上的點擊率紀錄累計逾一千萬。

胡英明透露，將以廉署總部地址北角渣華道303號，在社交媒體設立「303頻道」，以發放宣傳資訊及進行新聞發布。

廉署今日推出「咖啡年華」短片，邀來廉署社區關係市民諮詢委員會委員鄺美雲擔綱演出。（廉署提供）

展覽廳大翻新料年4月竣工 第二季內開放給公眾參觀

廉署總部大樓內的展覽廳正進行大翻新，未來會加入多項人工智能科技元素，增強展品互動性及吸引力。展覽廳原版本在2007年搬入北角新總部時成立，胡英明說「唔係新科技」，兩三年前已決定翻新，但當時的計劃書「同原來變化不大」，加上成本較高，因此暫時擱置，去年才重新上馬。

他表示，今次給下屬的指令是「唔好用實體」，以便經常轉內容，團隊曾到內地湖南省的文創基地「取經」，希望新展館會帶來耳目一新的體驗，最終新方案令成本比原版本5,000萬元減半。他預計展覽廳將於今年4月竣工，於第二季內開放給公眾參觀，未來或會開設參觀團。

他表示原先給三個月時間完成，「同事趕到流晒鼻血，最終推遲到下個月中完成。」

胡英明表示，倡廉防貪教育將進一步深化，由幼稚園開始，安排小朋友及家長一齊來學習，4月在文化中心舉行兩場大匯演。