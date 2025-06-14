施政三周年｜政府資訊流通倒退？　李家超：我出帖文500萬人收到

行政長官李家超2022年7月1日上任首天，即開通多個不同社交平台帳戶，希望藉此加強與市民的聯繫和溝通。施政將滿三周年之際，官員處理民情及回應民意的做法受到不少質疑，李家超接受多個電子傳媒訪問時，否認政府資訊流通程度與三年前上任時有落差，解釋稱政府有多元化渠道發放資訊，令政策解說更容易明白。



行政長官李家超在上任首日即開通了facebook帳戶，迄今有4.9萬「追蹤者」。

政府高層開會處理皇后山邨食水風波 沒發新聞稿惹爭議

政府發放資訊方式在早前皇后山邨食水令瀝青風波中成為爭論焦點之一。事件發生後，當局並未主動舉行記者會解釋，而是透過社交平台宣布檢測樣本符合標準，李家超召開高層督導會議應對的消息，亦只透過facebook發放，而非由政府新聞處正式發稿通報。

政府召開高層督導會議，討論皇后山邨及山麗苑食水事件。（李家超Facebook專頁圖片）

李家超：現屆政府累計開設逾百社交帳號 較以往多四成

被問到官員在社會穩定的情況下是否有所鬆懈，對民意敏感度及資訊流通程度又是否與三年前有落差時，李家超回應稱這種觀點錯誤。他解釋，現屆政府累計開設逾百個社交媒體帳號，比以往多40%，透過社交平台發放圖片及短片均大幅增加，司局長接受傳媒採訪的次數亦增加了20至30%。

6月10日，行政長官李家超出席行政會議前見記者。（廖雁雄攝）

李家超facebook與微博 各有5萬及550萬「追蹤者」

李家超本人在上任首天已開通了三個社交平台的帳戶，他當時表示藉着線上分享日常工作和生活點滴，加強跟市民的互動，攜手協力，同為香港譜寫新篇章。三年後的今天，他比較道，發一份新聞稿會接觸到百多名新聞工作者，再透過他們傳出去，「這是好的，亦是重點工作」；與此同時，他在社交媒體的帖文，可以直接「向500多萬人講說話」。