施政三周年｜被問會否再換人　李家超：所有司局長表現我都滿意

行政長官李家超上任即將滿三周年，他接受多個電子傳媒訪問時表示滿意目前所有司局長的表現，指去年更換兩名局長後，目前整個施政團隊的施政理念都符合其要求，做得到「以結果為目標」，敢於面對問題，大家「一齊落手落腳做」。



李家說又重申對北部都會區發展心急如焚，強調北都是香港發展其中一個最大引擎，發展範圍促全港三分之一土地，將可容納全港近三分之一人口，希望可以更快發展。他表示，其中一個可加快之處是參考內地建築方法，加快工程速度，會研究是否需要依靠外力，解決工程師數量不足問題。



李家超在去年12月更換了文體旅局及運輸及物流局局長，他當時強調，換人是經過一段時間觀察及判斷未來要做的工作，要有什麼團隊才可以創造更大效益及最有效施政。半年後再被問及此次換人，他表示，改組後的問責班子表現都令他感到滿意，符合他的要求，可以做得更好的是加快北都發展。

2024年12月，李家超（中）與新任文體旅局局長羅淑佩及運輸及物流局局長陳美寶合照。（李家超Facebook）

到目前我都是滿意，我相信繼續發展下去，他們（問責團隊）的表現都符合我要求。 行政長官李家超

北都發展「可以做得更好」 研靠外力解決工程師不足問題

李家超直言，北都發展橫跨現屆政府任期，但他相信，只要政策好，任何人都會全力以赴落實。被問及是否希望連任以親自完成這個項目時，他表示： 「我相信在我餘下任期，我會抱着這個精神，將我在任時所有可以發揮到的全力發揮，將整個政府的精力，聚焦在發展經濟、改善民生。」

好的政策必然會有人執行，我都相信每個政府、每個行政長官都會全心全意，為香港的利益全力以赴，所以無論誰人在位，我都相信他會延續好的政策。 行政長官李家超

發展局物色三個片區作為北都「片區開發」試點，圖為洪水橋／厦村新發展區構想圖。(發展局圖片)

看本港經濟「既睇樹木更睇森林」 行業轉型要識變應變求變

本港經濟復蘇步伐緩慢，飲食零售業在北上熱潮更是備受衝擊。李家超去年曾引用公司註冊數字稱「10間唔做，有16間開番」，一年後他亦再強調，本地註冊公司和外國來港註冊公司均創新高，整體經濟正在擴張，估計今年有2%至3%增長，比歐洲等成熟經濟體更好。

餐廳品牌景樂集團疑結業，拖欠員工代通知金、遣散費及假期等賠償安排。約30名員工6月9日早上到長沙灣政府合署向勞工處求助，冀勞工處協助追討賠償。（梁鵬威攝）

李家超形容，看待本港經濟「既睇樹木、更睇森林」，雖然市面上有很多店舖關門，但亦有新店開張，如同森林中的樹木在增加，說明本港市場仍「有得做」。他分析，部分行業如金融、保險等做得好，零售、餐飲則挑戰較大，不同行業要針對自身特性識變、應變、求變，政府會盡量協助，包括推出多項支援中小企措施。