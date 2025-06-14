《逆統戰》被指宣揚台獨港獨　鄧炳強斥以遊戲荼毒年輕人非常惡毒

台灣手機遊戲《逆統戰：烽火》周二（10日）被香港警方國安處指以遊戲作為包裝推出，其目的為宣揚「台獨」、「港獨」等分裂國家的主張。保安局局長鄧炳強今日（14日）接受電台訪問時形容這正是軟對抗的惡毒之處，形容是「非常惡毒」：「令你不知不覺以為沒甚麼，以為只是玩遊戲，去荼毒思想」。



警務處國家安全處表示，提醒市民切勿下載一個名為「逆統戰：烽火」的流動應用程式。（網頁截圖）

鄧炳強形容，透過遊戲帶出一些「港獨」、「台獨」的信息，荼毒年輕人思想，做法「非常惡毒」，而政府有責任提醒市民，該遊戲本身可能已觸犯煽動顛覆國家政權罪，亦有機會違反《維護國家安全條例》下的煽動意圖罪行，並提醒市民切勿下載。如果下載或付款贊助該遊戲，均有機會違法。

他續說，自國安法實施至今已拘捕326人，檢控188人，當中165人被定罪。在目前地緣政治環境下，仍有不少國安風險，包括外部勢力不斷透過抹黑、間諜行為危害國家安全，亦有本地代理人利用軟對抗的方式，包括利用假新聞和假消息，煽動市民對政府的不信任，因此必須居安思危。

鄧炳強表示，政府有責任提醒市民，該遊戲本身可能已觸犯煽動顛覆國家政權罪，亦有機會違反《維護國家安全條例》下的煽動意圖罪行，並提醒市民切勿下載。（資料圖片/周令知攝）

警方國安處周二（10日）發新聞稿，指手機遊戲《逆統戰：烽火》，以遊戲作為包裝推出，其目的為宣揚「台獨」、「港獨」等分裂國家的主張，並提醒任何人下載、發布、向他人分享、課金即屬違法。國安處指，下載該應用程式的人，可能被視為管有具煽動意圖的刊物。經保安局局長批准，國安處已就有關《逆統戰：烽火》的電子信息作出禁制行動。

相關新聞稿發布後，一度引發網上搜尋量及手機程式下載次數急升，據遊戲開發商在社交平台發帖，《逆統戰》曾一度「衝上AppStore香港下載排行榜第1名」，惟翌日已遭AppStore香港區「緊急下架」；Google Play在國安處發新聞稿前，已將《逆統戰》下架。