警國安禁《逆統戰：烽火》｜搜尋下載曾急升　港區AppStore今下架

警方國安處昨（10日）指台灣手機遊戲《逆統戰：烽火》，以遊戲作為包裝推出，其目的為宣揚「台獨」、「港獨」等分裂國家的主張，並提醒任何人下載、發布、向他人分享、課金即屬違法，相關新聞稿發布後，一度引發網上搜尋量及手機程式下載次數急升，Google搜尋量與全城熱議的港隊對印度亞洲盃外圍賽相若。



遊戲開發商今日在社交平台發文回應指，《逆統戰》昨晚衝上AppStore香港下載排行榜第一名，今早已被AppStore香港區緊急下架。目前在Google Play和App Store均已搜尋不到該遊戲。就有多人昨曾下載《逆統戰》，《香港01》已向警方查詢，正候回覆。



警務處國家安全處今日（10日）表示，提醒市民切勿下載一個名為「逆統戰：烽火」的流動應用程式。（網頁截圖）

警方國安處昨（10日）指台灣手機遊戲《逆統戰：烽火》，以遊戲作為包裝推出，其目的為宣揚「台獨」、「港獨」等分裂國家的主張，並提醒任何人下載、發布、向他人分享、課金即屬違法，相關新聞稿發布後，一度引發網上搜尋量及手機程式下載次數急升。

根據Google搜尋趨勢，過去22小時，「逆統戰」的搜尋量達到2萬以上，若論其搜尋量熱門度，與全城熱議港隊對印度的「亞洲盃外圍賽」、以及多人關注天氣預報的「天文台」相若。

除了網上搜尋量急升，據了解，《逆統戰：烽火》遊戲亦一度有多人下載。遊戲開發商今午在社交平台發文回應，指該遊戲「昨晚衝上AppStore香港下載排行榜第1名，今早已被AppStore香港區緊急下架」，更着市民將Apple ID設定「更改國家或地區」後再進行下載，有網民則留言提醒市民不要下載，切勿以身試法。

記者昨晚曾查看蘋果App Store，當時仍能下載該遊戲，今日則已下架；Google Play則是昨日已不見該手遊程式。

截至今日（11日）下午，逆統戰在google的搜尋量，與昨日全城熱議的港隊對印度亞洲盃外圍賽相若，達到2萬以上。(Google Trends截圖)

「逆統戰」的搜尋熱度飆升。（開發商Facebook）

國安處表示，《逆統戰：烽火》以遊戲作為包裝推出，其目的為宣揚「台獨」、「港獨」等分裂國家的主張，鼓吹武裝革命、推翻《中華人民共和國憲法》所確立的中華人民共和國根本制度，並意圖引起對中央及香港特別行政區政府的憎恨。

國安處指出，下載該應用程式的人，可能被視為管有具煽動意圖的刊物。經保安局局長批准，國安處已就有關《逆統戰：烽火》的電子信息作出禁制行動。