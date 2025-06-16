粉嶺芬園公營房屋項目煞停　房屋署一原因解釋建造成本或大增90%

政府暫緩粉嶺第17區芬園約8300伙的公營房屋項目，北區區議會發展規劃及房屋委員會今天（16日）開會，房屋署解釋地皮岩石層最深達120米，單位平均建造成本可能會高出60%至90%，建築期亦至少延長10個月，檢視成本效益後決定暫緩建屋。



粉嶺第17區芬園公營房屋項目涉及8300伙

粉嶺本來擬建屋的第17區地皮，是位於芬園一帶的警察駕駛及交通訓練中心，地盤總面積約5.47公頃，涉及8300伙公營房屋單位。

不過，房屋局經審視未來十年公營房屋項目的成本效益後，決定暫緩工程，地皮將研究作合適的短期用途。收地工作亦會停止，地政總署稍後會發信通知受影響清拆人士。

粉嶺第17區公屋項目，提供9幢大樓，涉8,300伙。（城規會資料）

房屋署：岩石層最深達120米 建造成本或大增90%

北區區議會發展規劃及房屋委員會會議上，房屋署高級工程師黃紹滔交代暫緩原因，提到初步估算單位平均建造成本會高出60%至90%，因為地皮的岩石層深度一般超過80米，最深位置達120米，而建屋會涉及深層地基，建築期一般最少延長10個月。

粉嶺第17區公屋項目，提供9幢大樓，涉8,300伙。（城規會資料）

不過，黃紹滔表示房屋局沒放棄有關項目，希望集中資源先推展更具成本效益的公營房屋，讓有需要市民盡快入住，未來十年供應逾30萬個公營房屋單位的目標沒改變。

探討地皮改作停車場建議

民建聯北區地區委員會界別議員吳耀祖建議，用地改作大型停車場，紓緩區內大型停車場嚴重不足的問題。政府表示會探討充電裝置、大型停車場等建議。