黃偉綸偕何永賢捧果籃探劏房戶　稱告別劣質劏房不再遙不可及

「解決劏房問題」工作組組長、財政司副司長黃偉綸日前與房屋局局長何永賢到大埔，在民建聯安排下捧果籃探訪兩個劏房戶。黃偉綸表示隨著打擊濫用公屋得力，「簡樸房」規管制度有望今年內完成立法，告別劣質劏房不再是遙不可及。



「解決劏房問題」工作組組長、財政司副司長黃偉綸日前與房屋局局長何永賢到大埔，在民建聯安排下捧果籃探訪兩個劏房戶。（黃偉綸ＦＢ）

「解決劏房問題」工作組組長、財政司副司長黃偉綸日前與房屋局局長何永賢到大埔，在民建聯安排下捧果籃探訪兩個劏房戶。（黃偉綸ＦＢ）

黃偉綸今天（16日）在Facebook回顧日前與何永賢到大埔一幢超過60年樓齡的唐樓探訪兩個劏房戶，了解她們的起居生活情況。他說其中一戶梁婆婆為獨居長者，居於一個不足80呎的單位約八年，租金約3600元，剛被業主加租，正在輪候公屋單位。

「解決劏房問題」工作組組長、財政司副司長黃偉綸日前與房屋局局長何永賢到大埔，在民建聯安排下捧果籃探訪兩個劏房戶。（黃偉綸ＦＢ）

他引述梁婆婆希望搬到較近親人的地區居住，將來方便互相照應。由於唐樓沒有升降機，梁婆婆平日外出要行三層樓梯，加上膝蓋勞損致出行不便。黃偉綸表示房屋局正努力興建公營房屋單位，亦可安排帶她實地參觀簡約公屋或過渡性房屋項目，希望讓她明白有條件改善現狀。

「解決劏房問題」工作組組長、財政司副司長黃偉綸日前與房屋局局長何永賢到大埔，在民建聯安排下捧果籃探訪兩個劏房戶。（黃偉綸ＦＢ）

採訪的另一戶是林小姐，來港定居約三年，黃偉綸說她居住劏房是為了方便平日帶孩子出入那打素醫院覆診和上學，引述對方表示平日只專注照顧兒子，在港朋友不多，盼望將來有機會改善居住環境。黃偉綸說鼓勵她和兒子堅強面對人生，如有需要政府可以提供不同的支援服務。

「解決劏房問題」工作組組長、財政司副司長黃偉綸日前與房屋局局長何永賢到大埔，在民建聯安排下捧果籃探訪兩個劏房戶。（黃偉綸ＦＢ）

「解決劏房問題」工作組組長、財政司副司長黃偉綸日前與房屋局局長何永賢到大埔，在民建聯安排下捧果籃探訪兩個劏房戶。（黃偉綸ＦＢ）

黃偉綸希望多管齊下讓基層市民改善居住環境，稱隨著公營房屋陸續增加、打擊濫用公屋得力、簡約公屋陸續落成、「簡樸房」規管制度有望今年內完成立法等，告別劣質劏房不再是遙不可及。

他說樂見首批入住元朗攸壆路簡約公屋項目的居民已適應新生活，滿意其居住環境、配套設施、支援服務等，與何永賢均鼓勵有需要的市民了解更多有關簡約公屋項目的資訊，以行動改寫自己或家人的生活現況。