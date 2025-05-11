調查：劏房戶被違法加租　四成因擔心逼遷啞忍　社協倡訂起始租金

【劏房／加租／濫收水電／簡樸房／租務管制】劏房租務管制的法例，實施至今已逾3年。社區組織協會今日（11日）公布早前調查結果，發現有3%業主違反租務管制，續租租金加幅超過10%。調查又發現，業主另外訂價計算水電費的收費方式仍屬主流，最高達每度電2.2元。七成半(75.2%)受訪者在懷疑業主觸犯租務條例時選擇啞忍，其中逾四成人擔心會被業主趕走。



社協建議政府更主動執法、設立租務管制法例恆常檢討機制，又建議引入起始租金制度，規定業主分間單位出租的年租金收入，不得高於差估署租金估值120%。



社區組織協會發現有劏房業主違反租務管制條例，續租租金加幅超過10%。（盧翊銘攝）

社區組織協會發現有劏房業主違反租務管制條例，續租租金加幅超過10%。（盧翊銘攝）

社區組織協會發現有劏房業主違反租務管制條例，續租租金加幅超過10%。（盧翊銘攝）

劏房租金佔受訪者入息比5年前升10個百分點

社協今年1月至2月向165名不適切居所租戶進行網上問卷調查，現受訪者的收入水平跌至近5年來低位，整體住戶去年下半年平均月人中位數只有8,900元，租金佔入息比例進一步攀升至48.8%的高位，較5年前的數字大幅提升近10個百分點。

調查又發現，31%受訪者在最近一次續約時被加租，加租金額中位數由去年的200元增加至250元。3.8%受訪者被業主加租10%以上，超過現行法例的加租上限。

本港不少劏房戶居於不適切居所。（資料圖片）

本港不少劏房戶居於不適切居所。（資料圖片）

本港不少劏房戶居於不適切居所。（資料圖片）

半數受訪者指業主另外訂電費及水費收費 有業主另收垃圾費

懷疑濫收水電問題仍然普遍，55.2%及44.8%的受訪者的電費及水費收費由業主另外訂價計算，其中懷疑多收電費的情況特別嚴重，每度電的中位數達1.6元，最高達每度電2.2元。

調查亦顯示，劏房租客在進入「次期租賃」續約時，遭遇到各種不公平的對待，四成多現時沒有租約的受訪者，被拒絕簽訂租約，近四分一人指，業主表明如需簽訂租約，將收取額外費用，甚或加租。

在有簽訂租約的受訪者中，三成人被收取按金以外的額外收費，收費項目包括垃圾費、水電錶費用、中介費，有個別租客遭要求額外支付1,000元，方能獲紙本租約。

社區組織協會發現有劏房業主違反租務管制條例，續租租金加幅超過10%。（盧翊銘攝）

七成半受訪者選擇啞忍 因擔心被趕走

七成半受訪者在懷疑業主觸犯租務條例時選擇啞忍，因為擔心業主知道後被趕走，佔超過四成。有劏房户自2022年起租住土瓜灣一個單位，起始租金為4,500元，合約為期兩年，但一年後便被業主加租500元，今年又再要求加租200元。

社協建議政府，於兩年內訂定管制「起始租金」的機制，並將「起始租金」包括在相關條例的規管範圍內；又建議政府可參照差估署對個別單位估值租金水平，規定業主分間單位出租後年租金收入，不能高於租值120%。社協並建議政府，每兩年檢討租務管制法例內容，以切實有效保障基層住屋權。