民主思路十年｜湯家驊爭取智庫免稅　李家超回贈三寄語

行政會議成員湯家驊創辦的智庫組織今日（17日）舉行成立十周年籌款晚宴，邀得行政長官李家超主禮嘉賓。湯家驊致辭時表示，一個政府國家是否尊重智庫，「可以從實質行動看到」，他當面呼籲李家超在將於發表的《施政報告》裏把智庫納入免稅之列，支持智庫發展。



李家超沒有正面回應，只強調公眾諮詢無時不做，政府任何時候都聽意見。他又期望，民主思路不只進行學術研究，亦能推動社會進步，凝聚社會共識。



憶昔日不被民主派看好 湯家驊：但今日我哋仍然企係度

民主思路今舉辦「十年見證」經濟論壇暨籌款晚宴，召集人湯家驊致辭時表示，民主思路成立十年，不容易以三言兩語概括，最大的成就是今天仍然存在。他説，當年有民主派在背後議論，「湯家驊呢個智庫，頂多咪兩三年⋯⋯但今日我哋仍然企喺度，但民主派似乎係退咗落嚟。」

民主思路舉辦十周年籌款晚宴，湯家驊憶述當初曾經不被民主派看好。（吳焜曜攝）

今日我哋仍然企喺度，但民主派似乎係退咗落嚟。 民主思路召集人湯家驊

湯家驊指，智庫營運依賴社會的物質支持，但智庫不是牟利機構，每一分錢都會使用在工作上。他提到全球最多智庫的地方是美國，有1800個，第二是中國內地，有500個，而香港只有接近40個。他慨歎，當中每年發表有質素報告的「一隻手數哂」，有國際視野的更少。

問ChatGPT哪個國家最尊重智庫 湯家驊：答案竟然是美國

湯家驊説，自己問ChatGPT哪個國家最尊重智庫，「答案竟然是美國」。他又指出，如要判斷一個政府是否尊重智庫，可以從實質行動看到。他舉例指，美國智庫可免稅，加拿大則視智庫為慈善機構，歐盟很多國家對智庫也有稅務優惠。「其實智庫唔係賺錢，只係為咗生存，點解生存都要交稅呢？」他呼籲李家超在下一份《施政報告》中思考這個問題。

其實智庫唔係賺錢，只係為咗生存，點解生存都要交稅呢？ 民主思路召集人湯家驊

李家超致辭時沒有正面回應湯家驊。他說，公眾諮詢無時不做，不論好壞，任何時候政府都聽意見。他又指，民主思路致力推動社會深入了解「一國兩制」，提出意見，幫助政府制定政策。

李家超出席民主思路十周年籌款晚宴，寄語香港智庫培育愛國愛港及具國際視野人才。（吳焜曜攝）

李家超期望智庫發揮橋樑作用 培訓愛國愛港有國際視野人才

李家超指出，全球地緣政治風險不斷升溫，單邊主義破壞國際貿易秩序，面對複雜外圍環境，香港在「一國兩制」下發揮了內聯外通優勢。他表示，香港要居安思危，為未來經濟發掘更多新增長點，而智庫匯聚專家學者社會賢達，為思想革新創造能力，智庫不只進行學術研究，亦推動社會進步，凝聚社會共識。

民主思路舉行十周年籌款晚宴，行政長官李家超、政務司司長陳國基、律政司司長林定國與房屋局局長何永賢出席。（吳焜曜攝）

李家超向香港所有智庫提出三點寄語。第一，繼續發揮橋樑作用，推動理性對話。他指出，智庫可以連結政府、學界、社會，作為橋樑加強與政府聯繫，並促進海內外機構交流合作，創造智慧及促進社會政策。

智庫可以連結政府、學界、社會，作為橋樑加強與政府聯繫，並促進海內外機構交流合作，創造智慧及促進社會政策。 行政長官李家超

第二，研究經濟，發掘新增長點。李家超希望智庫針對重要策略性發展領域進行研究，如生物科技、人工智能、數字經濟等創科領域。

第三，培訓更多愛國愛港又有國際視野的人才。善用學術界、政商界網絡，讓青年更深刻認識世界發展大勢，深入了解國家歷史文化及最新發展，令新一代成爲可堪大用的棟梁之才。