民主思路｜灣區十年：在融合與變革中尋找香港坐標

來稿作者：張達明



香港與大灣區的融合除了市民日常生活交流消費，政府對制度的安排及融合本質的理解極其重要。未來十年，這座城市如何在「一國兩制」框架下找到新的全球坐標？或許需要從三個維度審視時代給出的命題。

制度破壁：從「兩制之差」到「灣區之治」的智慧

香港的普通法傳統與內地的市場活力，曾像兩條平行線難以交匯。但前海的「港資港法」實驗室、河套的「一區兩園」，正在打破這種隔閡。試想，一位香港律師憑藉本地資質在深圳代理案件，一份科研經費跨越深圳河支持兩地實驗室，這樣的場景若在十年前幾乎不可想像。制度的柔性對接，不是否定差異，而是創造「第三空間」——就像港珠澳大橋的設計，既尊重香港的右舵行車規則，又通過人工島實現駕駛方向轉換，最終讓車流暢通無阻。

這種智慧體現在細節中：香港醫生在廣州開設門診，只需完成短期培訓即可執業；香港青年在前海創業，3天就能領取營業執照。這些變化背後，是「非禁即入」的負面清單思維，是「先行先試」的授權機制，更是「以人為本」的治理哲學。當制度不再是障礙，而是催化劑，香港的國際經驗與內地的市場潛力，才能真正化學反應為「灣區動能」。

產業重塑：從「轉口貿易」到「創新樞紐」的蛻變

曾幾何時，香港的驕傲是貿易起家，依賴大型碼頭等配套，但大灣區時代需要的是「創新中轉站」。「香港研發+灣區製造+全球銷售」的模式能不能重塑香港的經濟藍圖？以往背後成功的邏輯是靠貿易累積的經驗，轉成對產品特性、世界市場網絡的訊息的掌握。此「研發+製造+銷售」一直也是香港以往工業賴以成功的方程式，以前是人工密集的低科技，現在要闖的關是高新科技，香港、甚至是灣區人才運用才是致勝的關鍵點。

金融領域的變革同樣劇烈。當深圳白領通過「跨境理財通」購買香港的美元基金，當香港退休人士在微信認購廣州地鐵債券，資本的流動早已超越邊界。2024年『北向互換通』日均成交額一度達到180億元，跨境理財通累計資金匯劃金額則已突破500億元人民幣，反映資本互通機制逐步成熟。未來的香港，或許不再是單純的「錢箱」，而是連接人民幣與世界貨幣的「金融變壓器」。

人心歸屬：從「跨境工作」到「灣區生活」的覺醒

對於普通市民，融合是具體的柴米油鹽。香港青年可不理昂貴樓價，在深圳租住比香港同地段便宜60%的公寓，通勤時間卻縮短至40分鐘；灣區媽媽將兒子送入香港多樣的學校，包括直資、官立、津貼及國際學校，看著孩子用兩文三語交流，明白「兩地生活」可以如此從容。

針對粵港澳企業群眾網上辦事的「灣區通」工程，正在將這些個體體驗升級為系統性服務：港人醫保卡在內地1200家醫院直接結算，門診自費不超150元。更深刻的變化發生在文化層面：香港電視台開始製作世界皆欣賞的節目，直接跟韓國影視業一拼。年輕人在社交媒體上曬出「港茶+粵點+川辣」自拍。當「我是香港人」與「我是灣區人」不再對立，融合才有了最堅實的根基。

風險與希望：站在歷史的十字路口

在面對外部挑戰，我們更需加快高科技產品的自主創新，以確保產業發展的穩固基礎。珠江口東西岸的發展差距，則凸顯了「飛地經濟」模式的必要性，透過資源互補與經濟協調，將香港的優勢引入粵西，促進區域共同繁榮。這些方向雖屬政府政策主導範疇，商界及市民可積極提出建議，以助政策更貼合市場需求。

然而，作者始終認為，官員或學者若缺乏大灣區的營商經驗，便不應輕率鼓勵青年投身創業，除非對特定市場進行深入調研，以確保發展方向的可行性。就算智庫能有千頁研究報告，內地獨特的生意模式根本不能將機會給予無人脈、缺資金的青年創業者。展望未來十年，香港的角色將不同於回歸前單靠市場導向吸引資金流入或產業進駐灣區，而是憑藉持續不斷的科技創新，開拓灣區二次工業化的新格局，為區域經濟注入新動能。

作者張達明是民主思路首席研究員。文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



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