民主思路｜扭轉「遊客逆差」　香港旅遊需挖掘獨特體驗

來稿作者：張程琛



最近的復活節假日期間，港人累計出境人數高達246萬，其中約187萬是北上內地，而訪港旅客人數僅約62萬，造成逆差約125萬。即便在內地長假期間，香港同樣錄得遊客逆差，只是幅度略低。去年五一長假，訪港旅客人數約77萬，港人北上人數約93萬，逆差約16萬。其實，本地居民假期外游並不意外，畢竟平時週末即可暢玩香港。港府和業界真正的挑戰，是如何吸引更多外地旅客，重燃他們對香港的興趣。

深度融合資源，打造差異化新產品

近年來，內地旅客選擇多元，僅是跨省已經有好多新意，例如西安的大唐不夜城主打沉浸式夜遊與國風演藝，洱海、大理等地更是通過星空露營，民俗體驗等活動，吸引遊客成為短暫的古城居民。而提到香港旅遊，來來去去仍是那些地方，維港、尖沙咀、迪士尼樂園等。

其實，香港並非沒有自然和人文資源，只是缺乏深度挖掘，要突破困局，必須進行創新融合，打造出只有香港才有的獨特產品。例如推廣「港風穿越游」，旅客身穿旗袍乘電車游港島古蹟，體驗粵劇和懷舊冰室。而離島漁村體驗則可以安排生態觀鳥、地質探索、漁家晚宴，讓旅客親身參與本地生活。這些深度融合的產品，既展示香港自然風光，也讓遊客沉浸式體驗本地文化，區別於其他城市的千篇一律。

真人秀綜藝打造「種草」新熱潮

相比傳統旅遊廣告，如今內地年輕人更容易被真人秀綜藝「種草」。香港要想再成內地遊客的熱選，不妨借力流量綜藝，邀請內地明星來港錄制綜藝節目，其中加入自然及文化體驗，例如挑戰高難度行山徑，探索地質公園，扎作花牌、參與天后誕巡遊等本地節慶，讓觀眾深入感受香港自然與文化的獨特魅力。

亦可以策劃內地與香港素人共同參與的戀愛綜藝，讓兩地年輕人在真實旅途中互動交流，香港特色場景與活動作為自然背景，悄然融入觀眾視野。綜藝中生活化、情感化的場景不僅能讓觀眾感到真實和嚮往，也能帶動粉絲效應，形成同款打卡浪潮。節目播出期間，可以通過小紅書、抖音等平台聯動KOL宣傳。節目IP還可與旅遊產品聯名，上線旅遊代理平台，將節目熱度轉化為實際客流。

讓香港成為年輕人的嚮往之地

當自然與人文資源被賦予情感與故事氛圍，旅遊體驗本身就變得獨一無二。觀眾在綜藝中看到的不只是明星與主角的獨特體驗，更是一個充滿活力、多元生活方式的香港，體現了城市與自然的共存，傳統與現代的交融。要扭轉遊客逆差，香港旅遊業必須跳出傳統思維，擁抱潮流文化和年輕市場，通過差異化產品和娛樂化宣傳，重塑香港的吸引力。讓更多年輕人把「去香港」，從擬備購物清單，變成心中的憧憬與打卡目標，讓香港成為亞洲最具魅力的旅遊都會。

作者張程琛是民主思路成員。文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



「01論壇」歡迎投稿，來函請電郵01view@hk01.com。來稿請附上作者真實姓名及聯絡方法。若不適用，恕不另行通知。