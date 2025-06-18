「黑工」急升相隔五年再度破千　年半有98名外賣平台「黑工」被控

過往三年，入境處檢控的非法勞工數目急升，由2022年的539人增至2024年的1013人。另外，被檢控僱用非法勞工僱主的人數，由2022年的138人增至2024年的169人。



過去三年檢控「黑工」急升 繼2019年再度破千

保安局局長鄧炳強今天（18日）回應民建聯會計界立法會議員黃俊碩，關注「黑工」的書面質詢，提到過去三年入境處檢控非法勞工數字持續上升，2022年有539人；2023年有943人；2024年有1013人。至於檢控僱用非法勞工的僱主，2022年有138人；2023年有109人；2024年有169人。

警方聯同入境處人員打擊非法勞工。（警方圖片）

今年第一季有262名非法勞工被檢控，有39名僱用非法勞工的僱主被檢控。翻查入境事務處資料，有關數字不包含性工作者，而被檢控非法勞工數目繼2019年的1157人後，再度破千。

2024至2025年5月入境處和警務處拘捕了98名非華裔人士，涉嫌非法從事外賣工作。（鄭子峰攝）

檢控98名外賣平台「黑工」 網約車平台「黑工」有4人

網上外賣及網約車平台服務方面，入境處與警務處去年至今年5月打擊網上平台非法勞工。網上外賣平台方面，有180人被捕，當中98名非華裔人士涉嫌非法從事外賣工作，54名本地人涉嫌轉售或租借平台賬戶供非法勞工使用，4人涉嫌聘用非法勞工，其餘人士因從事其他非法工作或行使虛假文書等被捕。網約車方面，有4人涉嫌違反逗留條件被捕。

行動中，沒有發現集團透過收購香港居民的個人身份資料以注冊平台賬戶，並僱用非法勞工獲利。入境處與警務處與平台公司保持溝通，並要求加強戶口註冊及登錄的保安措施，防止有人借出戶口予他人使用。