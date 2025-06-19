夏寶龍訪港｜在政總與愛國愛港團體座談　麥美娟梁宏正陪同

中央港澳辦主任夏寶龍展開第二日訪港行程，周四（6月19日）早在政府總部與本地愛國愛港社團組織及政黨負責人座談。參與會議的特區政府官員除了行政長官李家超，還有特首辦主任葉文娟、民政及青年事務局局長麥美娟及副局長梁宏正等等。



6月19日，中央港澳辦主任夏寶龍到政府總部與本地政黨領導層及同鄉社團負責人會面，陪同的包括行政長官李家超。（鄭子峰攝）

6月19日，中央港澳辦主任夏寶龍到政府總部與本地政黨領導層及同鄉社團負責人會面，陪同的包括行政長官李家超。（鄭子峰攝）

夏寶龍會見本地政黨領導層及同鄉社團負責人

多個同鄉社團的負責人及主要政黨負責人，包括新民黨主席葉劉淑儀、民建聯主席陳克勤、經民聯主席盧偉國、工聯會會長吳秋北、自由黨黨魁張宇人、鄉議局主席劉業強等等，在早上陸續進入政府總部西翼，夏寶龍則在9時半左右到場。

6月19日，中央港澳辦主任夏寶龍在政府總部與愛國愛港團體及主要政黨負責人座談。（港澳辦）

夏寶龍、李家超與周霽出席愛國愛港團體座談。（港澳辦）

6月19日，中央港澳辦主任夏寶龍到政府總部與本地政黨領導層及同鄉社團負責人會面，陪同的包括行政長官李家超。（劉棹衡攝）

座談歷時約三個小時，在中午12時30分左右結束。夏寶龍一行人約在12時45分乘小巴離開，現場畫面所見，夏寶龍與行政長官李家超坐在前排，互相交談，夏面帶笑容。

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其他參與座談人士步出會議廳後各自離去，沒有發言。

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夏寶龍下午還將在政府總部會見八間資助大學校董會主席及校長，是他首次集體會見香港高等教育界管理層。夏寶龍曾多次形容高等教育是香港的「金字招牌」，是香港核心競爭力之一，敦促香港高教界發揮「一國兩制」制度優勢，把香港打造成為國際教育樞紐。

另據了解，夏寶龍今日行程還包括視察啟德體育園，晚上則會到山頂參觀香港夜景。