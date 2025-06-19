夏寶龍訪港｜在政總與愛國愛港團體座談 麥美娟梁宏正陪同
撰文：何夏怡 馮子健
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中央港澳辦主任夏寶龍展開第二日訪港行程，周四（6月19日）早在政府總部與本地愛國愛港社團組織及政黨負責人座談。參與會議的特區政府官員除了行政長官李家超，還有特首辦主任葉文娟、民政及青年事務局局長麥美娟及副局長梁宏正等等。
夏寶龍會見本地政黨領導層及同鄉社團負責人
多個同鄉社團的負責人及主要政黨負責人，包括新民黨主席葉劉淑儀、民建聯主席陳克勤、經民聯主席盧偉國、工聯會會長吳秋北、自由黨黨魁張宇人、鄉議局主席劉業強等等，在早上陸續進入政府總部西翼，夏寶龍則在9時半左右到場。
座談歷時約三個小時，在中午12時30分左右結束。夏寶龍一行人約在12時45分乘小巴離開，現場畫面所見，夏寶龍與行政長官李家超坐在前排，互相交談，夏面帶笑容。
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其他參與座談人士步出會議廳後各自離去，沒有發言。
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夏寶龍下午還將在政府總部會見八間資助大學校董會主席及校長，是他首次集體會見香港高等教育界管理層。夏寶龍曾多次形容高等教育是香港的「金字招牌」，是香港核心競爭力之一，敦促香港高教界發揮「一國兩制」制度優勢，把香港打造成為國際教育樞紐。
另據了解，夏寶龍今日行程還包括視察啟德體育園，晚上則會到山頂參觀香港夜景。