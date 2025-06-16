夏寶龍再來香港，今次調研什麼？｜政經講

中央港澳辦夏寶龍即將連續第三年來港調研考察，據初步了解，他將在周三（6月18日）抵港，下周日（6月22日）離港，預計會出席周六（6月21日）舉辦的「香港國安法公布實施5周年論壇」並發表演講。



《香港國安法》實施五周年不只具象徵意義，隨着基本法23條本地立法完成，本港已基本補足維護國家安全的法律框架短板，今後重點將是持續完善執行機制。夏寶龍過往多次在關於國家安全的活動向香港發表重要講話，香港需要做好國安工作固然是其中重點，「發展」也一直是他強調的關鍵詞。顯而易見，在香港已大致築牢國家安全屏障的今天，夏寶龍此次訪港定不會只聚焦國安，他將如何了解香港經濟與民生現況，對過往曾多次考察的北部都會區發展有什麼新指示，如何啟發香港再破一局，成為政商兩界密切留意的事情。



4月15日，港澳辦主任夏寶龍以視像方式參與「全民國家安全教育日」開幕禮，擔任主禮嘉賓發表主旨演講。（港澳辦片段截圖）

夏寶龍涉港演講屢談「發展」 經濟與民生是題中之義

分析夏寶龍以往有關香港的重要講話，他從不單獨強調「國安」，而是反覆提及國安和發展應「兩手抓」。2023年，中央了公布《黨和國家機構改革方案》，明確在國務院港澳事務辦公室基礎上組建中央港澳工作辦公室。夏寶龍當年首度來港考察時，在「全民國家安全教育日」典禮上的發言中除了提及「國安才能港安，國安才能家安」，也強調「安全是香港繁榮根基​​，呼籲排除干擾「聚精會神謀發展」，明確經濟民生是長治久安的核心，「香港要繁榮昌盛，不要凋敝衰敗」。他並親身考察科學園、科技大學及文旅基建發展。

2024年夏寶龍第二次訪港時，中央港澳辦已完成組班，基本法第23條完成立法，中央加本地的國安法管轄雙軌機制構建完成。夏寶龍的關注重點轉向「由治及興」，他發表對港講話時，發展權重顯著提升​​。在當年的國安教育日講話中，夏寶龍宣布香港進入「全力拼經濟、謀發展的最好時期」，強調國安條例是「保安全、保發展、保民生之法」。

夏寶龍此次講話提出香港具體發展路徑，包括「打造新增長點」、「優化經濟結構」，要求「用好『一國兩制』紅利」加速融入大灣區，關注前海、南沙、河套等重大合作平台的建設。並提出「新質生產力」概念，點名金融科技、數字經濟、智慧港口，強調鞏固國際金融、航運、貿易中心「金字招牌」。在民生方面，考察深水埗「社區客廳」，了解精準扶貧項目進展，及要求強化地區服務效能。

今年財政預算案公布前夕，夏寶龍突然「南下」，與財政司司長陳茂波及經濟、發展、基建、創科和灣區融合相關局長，在深圳前海進行長達4小時的「深入交流」，並親自考察落馬洲河套區，了解北部都會區及河套香港園區的建設及招商情况。今年的國安教育日，因應中美全面攤牌，夏寶龍在講話裏以大篇幅痛斥美國對港加徵巨額關稅行為，提醒香港擺正立場。但要求香港「丟掉幻想」的同時，談及香港應變之道時，夏寶龍強調的還是發展，要求工商界和企業家「發揮推動經濟發展主力軍作用」，要求其「看好香港、投資香港」，以經濟實力反制外部打壓，將安全危機轉化為發展動能。

圖為2025年5月12日，中央港澳工作辦公室、國務院港澳事務辦公室夏寶龍澳門與工商界人士座談。（澳門新聞局圖片）

消息指夏寶龍將訪港五天 特區政府交「中期考答卷」

國安與發展缺一不可，但不可否認的是，香港去年處理23條立法雷厲風行，今年也迅速完成國安附屬條例的制訂。另一邊廂，香港經濟正經歷痛苦的轉型期，仍在為發展探尋方向。行政長官李家超本月3日見記者時表示，在建立了應有的法律制度和執行機制下，他對安全及社會氣氛有信心，「現時是全面拼經濟、謀發展、惠民生」。他又特別指出，「無論任何一個政府的施政，最終目的就是希望市民生活得更好，希望大家共同分享經濟紅利」。

國家主席習近平指出，「人民對美好生活的嚮往，就是我們的奮鬥目標」。2022年7月1日，習近平對剛上任的新一屆特區政府提出四點希望，包括着力提高治理水平、不斷增強發展動能、切實排解民生憂難，以及與社會共同維護香港的和諧穩定。本屆政府任期已過半，夏寶龍今次來港，如何審閱治港班子交出的「中期考答卷」，值得關注。

根據目前掌握的消息，夏寶龍今次在香港逗留五天，稍短於過往兩年。而參照他上個月到澳門考察調研，他當時花了大量時間與不同社會界別代表座談，了解當地最新情況。廣開言路是全面認識社會狀況的有效方式，夏寶龍曾針對本港社會治理提出要做到上情下達、下情上報，這也是他與香港各界座談時，需要秉持的原則。

李家超強調，現時香港要全面拼經濟、謀發展、惠民生。（鄭子峰攝）

北都成關注焦點 夏寶龍曾促工商界積極參與

北部都會區、落馬洲河套地區一直是夏寶龍關注重點，李家超近日亦多次表示對北都發展「心急如焚」。有政界人士稱，李家超最近一次立法會互動交流答問大會的議題，即「深化國際交往合作」和「加快發展北部都會區」，將是提早於9月發表的《施政報告》重點，。

夏寶龍此次訪港，北都勢將再成為關鍵詞。夏寶龍2023年首次以中央港澳辦主任身份來港考察期間，就曾視察北都，表示該項目「關係到市民的福祉、下一代的發展機會，以至香港的未来」。去年11月，他又曾南下與本港工商業代表見面，形容「北都是好的計劃」，鼓勵工商界參與。另外，他在出席國港澳研究會舉辦的專題研討會時亦再提及河套以及北部都會區等建設，敦促特區政府「逐項細化重點任務，一件事一件事加以推進」。

北部都會區｜發展局物色三個片區作為「片區開發」試點，圖為洪水橋／厦村新發展區構想圖。(發展局圖片)

北都土地開發與行政效率待革新 回應「破局」要求成特區考驗

北部都會區發展計劃自2021年提出以來，被視為推動經濟轉型、促進港深深度融合的關鍵引擎。這個新發展區將承載眾多創新科技、創投金融、先進製造業及高等教育，未來將容納香港約三分之一人口，但目前仍有一籃子問題有待解決，導致發展進度遲緩，坊間不乏質疑。

土地開發首當其衝，香港土地開發程序繁瑣、審批複雜，例如其中的古洞北及粉嶺北新發展區，需要收回私人土地，但截至今年2月底，仍因業權不明或補償爭議，有約169億補償金尚未發放，拖累開發進度。李家超在去年的施政報告提出為北都設立三個「片區開發」試點，今年3月截止時收到逾二十份意向書。然而，這僅是初步意向，最終能否轉化為實際投資，仍取決政府在土地與基建配套銜接等關鍵問題上，能否進一步提速提效。

行政效率被視為北都發展的一大軟肋。為統籌這項龐大工程，政府成立了由行政長官領導的督導委員會及發展局轄下的「北部都會區統籌辦事處」。 北都辦雖名為統籌，卻缺乏足夠的法定權力去號令及整合規劃署、地政總署、運輸署等多個多個部門資源，導致重複評估、責任分散等問題，延誤整體進度。

夏寶龍主任今年2月視察河套香港園區時，明確期望特區政府要「勇於改革、敢於破局、不斷創新」。中央一再發出重視北都戰略地位的清晰信號，對其發展速度和模式也有更高的期許。香港能否抓住機遇，開出一劑由中央強力支持、港府切實執行的「強效處方」，將決定北部都會區這個未來引擎是高速運轉，還是繼續在緩慢的軌道上蹣跚前行。