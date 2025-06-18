夏寶龍訪港｜經深圳灣抵埗　消息：明日政總見八大校長　視察啟德

中央港澳辦主任夏寶龍連續三年訪港，他今日（18日）下午近5時經深圳灣口岸抵港訪問五天，今晚到禮賓府出席特區政府為其舉行的歡迎晚宴。訪港期間，夏寶龍將如過往兩年一樣，下榻外交部駐港特派員公署。



夏寶龍訪港重點之一是出席「香港國安法公布實施5周年論壇」，亦會考察本港經濟與民生發展。據了解，夏寶龍明日（19日）在政府總部閉門會見社團代表、本港八間資助大學校長和校董會主席，將是他首次集體會見本地高等教育界管理層。同時，會到啟德體育園視察。



6月18日下午近5時，中央港澳辦主任夏寶龍經深圳灣口岸抵港訪問五日，警方加強保安。（廖雁雄攝）

6月18日下午近5時，中央港澳辦主任夏寶龍經深圳灣口岸抵港訪問五日。（廖雁雄攝）

夏寶龍經深圳灣口岸訪港五日 沿途警車開路

夏寶龍下午近5時，經深圳灣口岸抵港訪問五日，沿途有多輛警車開路。下午5時40分左右，夏寶龍到達下榻的外交部駐港特派員公署。

6月18日下午近5時，中央港澳辦主任夏寶龍經深圳灣口岸抵港訪問五日。（廖雁雄攝）

6月18日下午近5時，中央港澳辦主任夏寶龍（右）經深圳灣口岸抵港訪問五日，車上有港澳辦副主任農融（左）。（廖雁雄攝）

6月18日下午近5時，中央港澳辦主任夏寶龍（右）經深圳灣口岸抵港訪問五日，車上有港澳辦副主任農融（中）、中央港澳辦二局局長陳繼光（後左二）。（廖雁雄攝）

港澳辦副主任、局長陪同南下

現場所見，陪同夏寶龍南下的包括中央港澳辦副主任農融、中央港澳辦室務會成員向斌、中央港澳辦二局局長陳繼光、中央港澳辦秘書局局長何祥政、香港中聯辦副主任劉光源等。特首辦主任葉文娟亦在車上。

6月18日下午近5時，中央港澳辦主任夏寶龍（右）經深圳灣口岸抵港訪問五日，車上有中央港澳辦室務會成員向斌（左）。（廖雁雄攝）

根據港澳辦網站介紹，二局局長負責政治領域內地與特別行政區的官方交往、因公往來、交流合作工作。

6月18日下午近5時，中央港澳辦主任夏寶龍（左）經深圳灣口岸抵港訪問五日，車上有香港中聯辦副主任劉光源（右）。（廖雁雄攝）

6月18日下午近5時，中央港澳辦主任夏寶龍經深圳灣口岸抵港訪問五日，車上有港澳辦副主任農融（右）。（廖雁雄攝）

6月18日下午近5時，中央港澳辦主任夏寶龍經深圳灣口岸抵港訪問五日，車上有中央港澳辦二局局長陳繼光（右）及中央港澳辦秘書局局長何祥政（左）。（廖雁雄攝）

6月18日下午近5時，中央港澳辦主任夏寶龍經深圳灣口岸抵港訪問五日，車上有中央港澳辦二局局長陳繼光（右）及中央港澳辦秘書局局長何祥政（左）。（廖雁雄攝）

6月18日下午近5時，中央港澳辦主任夏寶龍（左）經深圳灣口岸抵港訪問五日，車上有特首辦主任葉文娟。（廖雁雄攝）

6月18日下午近5時，中央港澳辦主任夏寶龍（左）經深圳灣口岸抵港訪問五日，車上有特首辦主任葉文娟。（廖雁雄攝）

6月18日下午近5時，中央港澳辦主任夏寶龍經深圳灣口岸抵港訪問五日。（王海圖攝）

6月18日下午近5時，中央港澳辦主任夏寶龍（右）經深圳灣口岸抵港訪問五日，車上有港澳辦副主任農融（左）。（王海圖攝）

陪同夏寶龍訪港的包括中央港澳辦副主任農融（右）。（王海圖攝）

特首李家超昨日（17日）公布夏寶龍訪港消息，透露他將出席周六（21日）由特區政府舉辦的「香港國安法公布實施5周年論壇」，同時考察調研香港經濟和社會發展的最新情況，周日（22日）離港。

2025年4月15日，港澳辦主任夏寶龍以視像方式參與「全民國家安全教育日」開幕禮，擔任主禮嘉賓發表主旨演講。（政府新聞處）

夏寶龍周六出席國安法五周年論壇 料發表主題演講

人大常委會在2020年6月30日表決通過《香港國安法》並列入香港基本法附件三，即日在香港頒布實施。特區政府因應國安法實施五周年舉行一系列活動，突顯對其重視，夏寶龍親自來港出席五周年論壇，反映中央極重視五周年時間點。

有關方面認為，國安法實施五周年不僅具象徵意義，也標誌香港構建維護國家安全屏障的努力進入新的階段，隨着特區政府於去年3月完成基本法23條本地立法，今後重點將是持續完善國安法律的執行機制。律政司司長林定國近日表示，本港已大致填充國家安全的短板，今後需要持續因應時代與環填變化修補或新增法律工具。

周六的論壇分上、下午兩個環節，上午將有多位專家回顧《香港國安法》立法原意、探討國安法與本地相關國安法律兼容互補成果及展望本港國安法律制度未來發展，預計夏寶龍亦會在此環節發表主題演講。

6月17日，行政長官李家超出席行政會議前見記者。（楊凱力攝）

李家超：夏寶龍既重視安全 又重視發展

夏寶龍過往多次在關於國家安全的活動向香港發表講話，香港需要做好國安工作固然是重點之一，「發展」亦是其一直強調的關鍵詞。行政長官李家超昨日也表示，夏寶龍既重視香港安全，又重視香港發展，相信他今次來港會考察這兩方面。

消息：與八大校長閉門會談 視察啟德體育園

夏寶龍過往兩年訪港停留日數分別為六日（2023年4月13至18日）與七日（2024年2月22至28日），今次來港則只會停留五日，預料他將與往年一樣，與政府高層會談。

消息指，夏寶龍明日（19日）在政府總部閉門會見社團代表、本港八間資助大學校長和校董會主席，將是他首次集體會見本地高等教育界管理層。同時，會到啟德體育園視察。

2024年2月25日，港澳辦主任夏寶龍到訪樂善堂營運的社區客廳。（洪芷菁攝）

夏寶龍2023年訪港時曾到蓮塘香園圍了解北部都會區整體發展，2024年則走進深水埗「社區客廳」了解港府支援基層家庭的政策。消息指他今次訪港期間將再了解北都建設進展，同時亦會花時間「落區」了解民生。

夏寶龍曾指示香港要用新思路、新方法建立「無處不旅遊」理念，本港隨之興起「熊貓經濟」與「盛事經濟」討論。夏寶龍上月考察澳門期間，曾到當地大熊貓館參觀，據了解他訪港期間亦會到海洋公園，探訪港產大熊貓「加加」、「得得」及中央贈送給香港的第三對大熊貓「安安」、「可可」。此外，啟用以來人頭湧湧的啟德體育園，預計亦會是夏寶龍考察對象。

此外，消息指夏寶龍明日會與本港8所資助大學的校長和校董會主席舉行閉門會談，這將是他首次集體會見與本地高等教育界領導層。

去年10月底，夏寶龍曾在北京單獨接見理大校董會主席林大輝與校長滕錦光，是他首次作同類會面，他當時指出，香港各大高校的管治團隊要堅定支持行政長官和特區政府依法施政，共同把大學建設好、管理好、發展好，不斷擦亮香港高等教育「金字招牌」。

今年3月，夏寶龍又接見了科大校董會主席沈向洋、校長葉玉如等高層，席間他再度指出高等教育是香港的「金字招牌」，並敦促本港高教界主動對接國家發展戰略，積極融入粵港澳大灣區建設，積極參與北都建設，強化教育對科技和人才的支撐作用，着力打造國際高端人才集聚高地。