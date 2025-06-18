夏寶龍訪港｜與「三權」負責人會面　促港府勇於改革創新實幹

中央港澳工作辦公室主任、國務院港澳事務辦公室主任夏寶龍今日下午（6月18日）展開五天訪港行程，他抵埗後即前往禮賓府，與行政長官李家超及特區行政、立法、司法機構負責人見面，並與特區政府高層官員座談。



下午抵港後即赴禮賓府 與特區高層官員座談

夏寶龍在傍晚抵達禮賓府，多名特區政府高層官員以及立法會主席梁君彥、終審法院首席法官張舉能等亦先後到場。港澳辦發出的合照顯示，陪同夏寶龍到禮賓府的港澳辦官員包括副主任農融、一局局長王振民、二局局長陳繼光、秘書局局長何祥政。

參與會面的特區政府高層包括李家超、政務司司長陳國基、財政司司長陳茂波、律政司司長林定國及特首辦主任葉文娟。中央駐港機構則有中聯辦主任周霽及副主任劉光源、駐港國安公署署長董經緯、外交部駐港特派員公署特派員崔建春出席。

6月18日， 中央港澳辦主任夏寶龍在禮賓府與行政長官李家超合影。（港澳辦）

港澳辦晚上發稿指出，夏寶龍在會面期間表示，李家超帶領特區管治團隊落實國家主席習近平重要指示精神，擔當作為、銳意進取，堅定維護國家主權、安全、發展利益，堅持「愛國者治港」原則，集中精力拼經濟、謀發展、惠民生，各方面工作取得積極進展。

夏寶龍：相信特首與特區政府能切實做好當家人及第一責任人

夏寶龍又指出，相信行政長官和特區政府一定能夠切實擔起作為特區當家人和第一責任人的責任，在香港由治及興新階段勇於改革、創新實幹，團結帶領社會各界全面準確、堅定不移貫徹「一國兩制」方針，充分發揮「一國兩制」制度優勢，在融入國家發展大局中實現香港更好發展，把「一國兩制」實踐推向新高度，為強國建設、民族復興作出新貢獻。

6月18日，中央港澳辦主任夏寶龍在禮賓府與香港行政、立法、司法負責人會面。前排左起：劉光源、周霽、李家超、夏寶龍、張舉能、農融、董經緯；後排左起：葉文娟、王振民、林定國、陳國基、崔建春、陳茂波、梁君彥、陳繼光、何祥政。（港澳辦）

李家超：熱烈歡迎夏寶龍來港出席國安法論壇及考察調研

李家超感謝夏寶龍一直對香港的重視和支持，並對夏寶龍夏寶龍來港出席論壇活動和考察調研表示熱烈歡迎。

夏寶龍此次來港，將出席香港國安法公布實施五周年論壇，並就香港經濟社會發展最新情況進行考察調研。他將於下周日（6月22日）離開香港。

6月18日傍晚，中央港澳辦主任夏寶龍抵達禮賓府，與特首李家超及政府高層官員座談會面。（馬楚烽攝）

夏寶龍明早與愛國愛港團體座談 下午見八大校長及視察啟德體育園

明日早上，他將在政府總部與愛國愛港團體座談，下午則會與本港八間資助大學的校董會主席及校長舉行閉門會談，之後會到啟德體育園考察。