紅館｜汪明荃嘆租場難　上月演唱會至少4年前入紙　曾歷多次被拒

紅館難租場一直為人垢病，連上月完成紅館演出的「阿姐」汪明荃曾深受其困。她周四（19日）接受《香港01》查詢稱，對上一次紅館個唱是2017年，約兩、三年後再入紙申請，但「好多時都申請唔到」，原因不明，直至今年始成功舉辦《阿姐•汪明荃演唱會2024》。



汪明荃認為本港表演場地不足，期望啟德體育園正式啟用後能有所改善。有不願具名的香港舞台藝術從業員工會代表則稱，期望政府能資助藝術團體租用私人場地表演。



紅館難租場一直為人垢病，連「阿姐」汪明荃都深受其困。（資料圖片）

汪明荃事隔7年紅館開騷 嘆「好多時都申請唔到」

汪明荃於今年11月在紅館舉辦的《阿姐•汪明荃演唱會2024》共有兩場，她同指申請紅館絕非易事。她表示，對上一次紅館開騷是2017年，約兩、三年後再入紙申請紅館，但「好多時都申請唔到」，原因不明。被問及是否檔期緊張，故今年只舉辦兩場騷？她表示認同，又解釋演唱會搭枱需時兩至三日、綵排約一至兩日、拆台約一日。

她認為本港表演場地不足，形容「地方少，但多人爭」，期望啟德體育園正式啟用後，能提供更多表演場地。

有不願具名的香港舞台藝術從業員工會代表同樣認為，表演場地數量緊張，康文署轄下體育館和表演場地使用率達100%，料因租場費較低，市民「一窩蜂過去」。

他指，隨着東九龍文化中心等落成，雖能提供更多表演場地，但因為是政府轄下， 須服務其他社區團體，仍未知能否應付需求，期望政府能資助藝術團體租用私人場地表演。

謝安琪受訪稱兩年前入紙紅館 至今未獲回覆

何敬康較早前在社交平台發文，指不少歌手曾向其反映，紅館檔期「是非常難訂」，館方也會經常否決部份被認為「不賣座」歌手的申請。他指，有本地歌手被拒絕逾10次，每次都未獲解釋；鄭中基曾申請紅館7次才獲批，另一歌手黃凱芹亦連續22次被拒。

歌手謝安琪周五（19日）到灣仔出席合和商場開幕禮時，亦向傳媒透露早於兩年前入紙申請紅館檔期，盼明年8月至11月舉行個唱，惟一直未獲回覆，「我一路都有入紙，我初初以為我好渣，申請咁耐都無回音，之後我問過其他前輩、唱片公司，原來真係唔容易，好多人都要申請幾年。」

謝安琪周五（19日）到灣仔出席合和商場開幕禮時，亦向記者透露早於兩年前入紙申請紅館檔期，盼明年8月至11月舉行個唱，惟一直未獲回覆。（資料圖片）

拒批理由不公開 康文署：涉商業敏感資料

康文署回覆《香港01》查詢時表示，紅館深受舉辦大型活動及演唱會主辦者的歡迎，場地使用一直競爭激烈、供不應求，過去3年的使用率均達到100%，即可予申請租用的日子均全被訂租。

署方指，紅館是重要體育場地，故優先考慮舉辦大型體育活動的訂租申請。由於紅館的場地使用需求殷切，康文署在處理申請時會考慮有關活動的性質、重要性、吸引力、演出者的叫座力、申請人以往的訂租記錄等。

文化體育及旅遊局回覆何敬康的書面質詢表示，由2022年至2024年期間，共接獲575宗訂租申請，當中有461個不獲批，即有約八成不獲批。

至於拒批理由為何？康文署則回覆指，活動或涉及商業敏感的資料，不便提供。