紅館65％日程康文署拒答　租用日數、非公開活動資料「商業敏感」

紅館場地使用問題鬧得如火如荼，多名歌手呻租場難，有議員質疑活動流轉慢。根據康文署回覆的最新數據，今年可申請的出租日子已達100%，但只是舉辦127場活動，當中有近一成或一成半屬非公開活動，未有於官網列出。《香港01》向康文署查詢各主辦機構的租用日數及日子、非公開活動名單，署方以商業敏感資料為由拒絕提供。



有舞台工會表示，紅館公開場數以外的日子，主要是舞台搭建、綵排、拆台交場等，連同表演日，每個單位料至少租用一至兩周，一年逾百場活動其實已相當緊湊，形容工作人員近乎「晚晚通宵咁做」。至於紅館的非公開活動，工會估計為內部演習、國慶晚會等，冀署方可公開更多資料，讓外界了解紅館實際運作，以釋除疑慮。



紅館場地申請競爭激烈，過去三年，只有約兩成申請成功舉辦大型活動（資料圖片）

紅館全年127場活動 至少近一成非公開

紅館屬「兵家必爭」之地，於過去三年，只有約兩成申請成功舉辦大型活動，紅館場地日數如何分配成為疑問。

根據文體旅局上周三（18日）回覆立法會議員何敬康的書面質詢，今年紅館舉辦23個、共109場活動，涉及大型藝術演出、體育活動和演唱會。有關活動上載列於康文署節目表網頁。

不過，這個數字並非紅館活動場數的全貌。康文署周五（20日）回覆《香港01》查詢時稱，今年總活動場數實際是127場。而今年獲批的訂租申請有37個，即紅館原來有14個、18場活動未有對外公開。若按節目表的活動場數計算，則有12場活動未公開。

在紅館可申請出租日子達100％之下，2024年舉辦了23個活動，共127場。（資料圖片）

在紅館可申請出租日子達100％之下，這37個活動的主辦機構的租用日數及具體日子如何、康文署審批申請時會否規定舉辦活動的至少日數；當中，14個未對外公開活動的性質、日子分佈及主辦機構是誰，康文署一律以涉及商業敏感資料為由，拒絕提供，僅稱今年八成為演藝等活動、兩成為體育活動。

康文署指，主辦機構在預備有關活動所需的租用日數，包括場地搭建、彩排、演出等，因應個別活動的性質、內容、規模和複雜性等而有所不同。

今年3月紅館有5個公開活動，共舉辦12場；7月只有「鄭秀文世界巡迴演唱會-香港站」一個公開活動，共有13場；11月則只有3場，更有連續22天沒有舉辦公開活動。

11月連續22日無公開活動 7月鄭秀文獨佔辦13場

翻查康文署今年的節目表，部份月份較為「冷清」，11月有連續22天沒有舉辦公開活動。該月份只有兩個公開活動，其中「汪明荃演唱會」舉辦兩場；「2024世界跆拳道品勢錦標賽」只有一場，兩個活動合共佔3場。

此外，4月、8月及10月均有連續12天沒有舉辦公開活動，其中10月亦只有兩個公開活動，分別為「馮允謙演唱會」及「粵港澳大灣區文化藝術節之開幕節目《聲音河流》」，合共舉辦4場。

部份月份則較為「暢旺」，例如1月有兩個演唱會，分別由張學友及Twins演出，合共有17場。3月更有5個演唱會，合共12場演出。7月只有一個演唱會，但有13場演出，由鄭秀文「獨佔」。

（資料圖片）

業界：紅館租場單位一個接一個 一年百場活動「make sense」

在公開活動場數以外的日子，場內到底在做甚麼？有不願具名的香港舞台藝術從業員工會代表稱，紅館檔期已爆滿，公開活動以外的日子，一般是舞台搭建及綵排等工作。他認為，一年舉辦127場活動屬於「make sense（合理）」，每個演出最少租用一至兩星期。一年52個星期，單是今年紅館已有23個公開活動。

他解釋，一般搭台需時4至7日，視乎舞台設計的複雜程度，通宵時份也會工作。搭台期間亦會綵排，Mirror事件後，藝人的綵排時間更長。演唱會結束後會馬上拆台，時至翌日晚上12時，「12點後又有另一間公司入嚟，好多時候都係back to back（一個接一個）。」

今年7月只有「鄭秀文世界巡迴演唱會-香港站」一個公開活動，共舉辦13場。

部份日子維修保養 連續兩周以上大型活動 中間安排休息日

演唱會若舉辦兩星期或以上，他指，主辦機構會預留中間部份日子，作為藝人的休息日，亦是常見的安排。例如7月的鄭秀文演唱會，連辦3場演出後，中間有一日未有演出，之後再一連兩日演出，如此類推。

他續指，主辦單位申請紅館時，需向康文署交代將舉辦多少場表演；其申請通常會預留更多日數作「加場」。

紅館亦有非出租的日子，他指，部份日子是康文署用作維修保養，因紅館場地較舊，曾出現漏水問題，維修需時一至兩日，如要更換吊掛系統等規模較大的工程，更要動工一至兩星期。

如果真係堆滿曬時間，康文署就無時間做maintenance（維修），咁樣會好危險，表演者又唔夠時間綵排，大家都唔會想見到Mirror意外再發生。

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國慶晚會屬非公開活動？業界冀康文署解釋場地實況 消除公眾疑慮

至於未載列於官網節目表的公開活動，該工會代表則透露，相信國慶晚會、內部演習等會被視為非公開活動。

《香港01》隨後發現，「香港同胞慶祝中華人民共和國成立75周年文藝晚會」今年10月2日在紅館舉行，行政長官李家超、中聯辦主任鄭雁雄等人出席。活動不設公開售票，但多個電視台及網上平台直播。

對於康文署以商業敏感資料為由，拒絕提供所有紅館活動名單及日子、租用日數等，他表示理解康文署未有公開資訊，不過，同意署方應向公眾解說場地緊湊的實況，隨着場地佈置越來越複雜，需時更長，工作人員近乎「晚晚通宵咁做」，活動一個接一個。