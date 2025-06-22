陳茂波率團赴上海夏季達沃斯論壇　許正宇赴北京參與亞投行年會

財政司司長陳茂波明日（23日）出發訪問天津和北京，率創科界代表團出席夏季達沃斯論壇，並出席亞投行理事會年會。財經事務及庫務局局長許正宇今日（22日）啓程前往北京，參與亞投行理事會年會的部分活動。



陳茂波訪問天津期間將出席世界經濟論壇2026年新領軍者年會。（陳茂波網誌）

陳茂波將出席夏季達沃斯論壇

陳茂波明天（23日）起一連三日訪問天津期間，會帶領創科界代表團出席世界經濟論壇2026年新領軍者年會，又稱「夏季達沃斯論壇」。陳茂波將會參加多場主題會議，並發表演講及討論，代表團也會出席多場創科交流和企業對接活動。期間，陳茂波會與相關中央部委、天津市領導和其他地方的政商領袖會面。

夏季達沃斯論壇6月24日起一連三日在天津舉行。（資料圖片/新華社）

代表團成員包括香港科技園、數碼港，以及香港投資管理公司代表，以及其旗下從事人工智能、生物醫藥科技、綠色及新能源科技、航空科技等領域初創企業負責人。今年夏季達沃斯論壇以「新時代企業家精神」為題，會議設置「解讀全球經濟」、「中國展望」、「新能源與材料」等五大主題，特別增設人工智慧論壇，共有來自90多個國際及地區約1700名參會者。

陳茂波將出席亞投行理事會年會

陳茂波周三（25日）起一連兩日轉到北京，出席亞洲基礎設施投資銀行（亞投行）第十屆理事會年會，並與亞投行其他理事會面，期間，將與中央部委會面。周四（26日）晚上返港。

財經事務及庫務局局長今日亦將前往北京。（政府新聞處圖片）

財經事務及庫務局局長許正宇今日（22日）亦前往北京，參與亞投行理事會年會的部分活動。陳茂波離港期間，財政司副司長黃偉綸將署任司長。許正宇離港期間，財庫局副局長陳浩濂署任局長。