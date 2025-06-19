許正宇訪問上海盼銀行來港設分部　推動「轉數快」與內地系統互聯

正在上海的財經事務及庫務局局長許正宇昨日（18日）起一連兩日出席陸家嘴論壇，與上海市簽署《滬港國際金融中心協同發展行動方案》，支持內地銀行及金融機構在港設立區域總部，推動「轉數快」與內地支付系統互聯等。他表示，政府將加強離岸人民幣流動性、增加產品、完善基礎設施，以及開拓新市場，金管局正與業界初步研究批發層面央行數碼貨幣（wCBDC），期望未來與上海發揮協同效應。



財經事務及庫務局局長許正宇昨日（19日）在上海舉行的2025陸家嘴論壇全體大會四，就深化上海與香港國際金融中心合作發展發言。（政府新聞處）

2025陸家嘴論壇主題為「全球經濟變局中的金融開放合作與高質量發展」，許正宇昨日（18日）參與全體大會《深化上海與香港國際金融中心合作發展》專題研討環節時表示，憑藉「滬深港通」的成功基礎，近年內地與香港金融巿場互聯互通不斷增量擴容。他舉例多個項目包括「債券通」、交易所買賣基金納入互聯互通標的及「互換通」等相繼落實。

加強離岸人民幣流動性增加產品 研央行數碼貨幣

許正宇強調，香港需進一步增強離岸人民幣市場功能，便利世界各地市場參與者使用人民幣。許正宇表示，政府將加強離岸人民幣流動性、增加產品、完善基礎設施，以及開拓新市場。

許正宇透露，金管局目前正與業界初步研究批發層面央行數碼貨幣，期望未來與上海在金融創新、綠色金融等方面加強合作，發揮協同效應。

財政司司長陳茂波和財經事務及庫務局局長許正宇今日（18日）出席《滬港國際金融中心協同發展行動方案》發布儀式。許正宇和上海市推進國際金融中心建設辦公室主任、上海市地方金融管理局局長周小全簽署《滬港國際金融中心協同發展行動方案》。（政府新聞處）

支持內地銀行及金融機構在港設總部

許正宇代表港府與上海市簽署《滬港國際金融中心協同發展行動方案》，推動協同發展，令上海與香港兩金融中心形成「雙樞紐」格局，推動人民幣國際化，協助金融強國建設。

行動方案內容包括支持上海清算所加強與香港銀行和在港境外中資銀行合作、支持總部設於上海的內地銀行及金融機構在港設立區域總部，以及推動香港「轉數快」系統與內地的網上支付跨行清算系統互聯等。