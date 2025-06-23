國安法五周年︱問責局長紛提打擊軟對抗　譚耀宗：唔會亂咁冤枉人

香港國安法實施5周年，多名高官包括環境及生態局局長謝展寰、發展局局長甯漢豪、文體旅局局長羅淑佩均提到要提防「軟對抗」威脅。



全國港澳研究會副會長譚耀宗認爲，國安問題看似複雜，但其實非常貼身。他舉例指2019年反修例期間有人「講句普通話都俾人打，喺機場上，一唔鍾意就打你」，又說以往曾「一講句愛國就好似犯罪咁，但明明係天經地義」。



譚耀宗認同扣減軟對抗團體資助，但相信政府不會「肆意去冤枉人哋」，又認爲目前軟對抗不算嚴重，而諷刺時弊是否屬軟對抗則需要視乎意圖，相信如反映現實就沒有問題。



譚耀宗在商台《在晴朗的一天出發》談及軟對抗。（資料圖片）

譚耀宗今日（23日）在商台《在晴朗的一天出發》談及軟對抗，提到以前公開或暴力的對抗，現在轉變成隱晦形式，例如以游戲宣揚「港獨」和「台獨」，含蓄地滲透獨立意識，挑撥對港府及中央政府態度，社會需要警惕。

近年常有團體被扣減資助或活動場地突然需「緊急維修」而無法使用，當局未有明言涉事團體是否涉及軟對抗。譚耀宗表示，如有需要，扣減資助可避免擾亂社會勢力坐大的機會。他認爲當局會評估背後情況、目的、行爲及影響，不會「肆意去冤枉人哋」。

發展局局長甯漢豪近日表示，土地開發、安置賠償、填海發展等範疇都容易出現軟對抗，發展局需要從國安角度思考，及時澄清誤解。（發展局Facebook圖片）

可能（政府）又唔想去到咁白嘅，大家用啲溫和嘅手法啦。 譚耀宗

至於政府應否清楚説明有關決定涉及國家安全，譚耀宗認爲政府可能不想明言，「大家用溫和手法」，又說各部門會警惕，避免危害國安情況出現。

文化體育及旅遊局局長羅淑佩接受報章專訪時提到，藝文界一直存在「軟對抗」，當局要保持高度警覺性，涉及政府資助和場地舉行活動，要更加小心把關，也要留意博物館及圖書館藏等方面會否出現相關情況。(廖雁雄攝/資料圖片）

譚耀宗又認爲軟對抗不會絕跡，但未必多。至於會否扼殺了一些諷刺時弊內容的創作，譚耀宗認爲需視乎程度及意圖，如反映現實，批評政府不成問題。

反映現實又唔係咩問題，批評下政府，又未必去到影響國安層次。 譚耀宗