民政署報警　指有人在社交媒體專頁假冒關愛隊譴責美國襲擊伊朗

​民政事務總署今（23日）指，有不明人士在名為「大埔TAI PO」的Facebook群組上冒充「大埔民政事務專員」發布帖文，並以「大埔關愛隊聯席」名義，譴責美國襲擊伊朗核設施。署方指，該等帖文非由大埔民政事務專員或關愛隊發出，已向警方報案要求展開調查，同時聯絡相關社交媒體平台要求盡快移除虛假內容。



有位名為「陳巧敏」的用戶發文，指「大埔關愛對聯席強烈譴責美國襲擊伊朗核設施」。（facebook截圖）

發帖網民使用現任大埔民政事務專員姓名

一名為「陳巧敏」網民在Facebook專頁「大埔TAI PO」群組中發帖，指「大埔關愛隊聯席強烈譴責美國襲擊伊朗核設施」。「陳巧敏」與現任大埔民政事務專員同名。

民政事務總署今指，該名人士冒充「大埔民政事務專員」發布帖文，署方已經向警方報案要求展開調查，同時聯絡相關社交媒體平台要求盡快移除虛假內容。

署方指，對於任何冒用政府官員或關愛隊名義發布虛假帖文的行為，政府有關當局必定依法嚴肅跟進。民政事務總署呼籲市民保持警惕，如發現可疑情況，請立即致電該署熱線2835 2500或向警方舉報。同時提醒市民應透過政府官方渠道獲取正確資訊，切勿輕信或轉發未經證實的網絡消息。

署方又指，政府成立關愛隊的目的是凝聚社區資源和力量，以支援政府地區工作和加強地區網絡。關愛隊推展關愛活動，例如探訪有需要人士；亦會協助處理突發和緊急事故。關愛隊亦可協助政府傳遞信息，並向政府報告市民的意見。