區議員莊雅婷選港姐　民建聯：相信會分配好時間不負公眾期望

無綫電視一年一度香港小姐競選開始，參加首輪面試的佳麗今日（24日）早上到電視城，準備下午見無綫高層面試。民建聯「小花」、西貢區議員莊雅婷亦有到場，在場娛樂版記者問及她是否model（模特兒），她隨即笑顏逐開，表示「唔係呀，唔係呀」。



莊雅婷是今屆區議會最年輕區議員，上周六曾出席香港國安法公布實施五周年論壇，與律政司司長林定國、奧運金牌得主江旻憓及藝人丁子朗同台交流。對於她「跨界」參選港姐，民建聯回覆《香港01》查詢時表示，尊重個別成員的不同選擇，相信有關成員會把時間分配好，不影響區議員的工作，不負公眾期望。



莊雅婷參選港姐。（陳順楨攝）

莊雅婷無回應民建聯是否知悉 民建聯：尊重成員選擇

莊雅婷參加港姐首輪面試，今早到電視城時被問及叫什麼名字，她自我介紹指叫「Angel」，現時24歲。隨即有記者問及是否從事模特兒，她否認但隨即笑顏逐開，並表示今日有朋友陪伴到場。

莊雅婷下午完成面試後會見傳媒，在場傳媒問及參選港姐是否與區議員身份有抵觸，她表示兩者是「一加一大於二」的存在。及後傳媒問及民建聯是否知情，莊則沒有回應。

《香港01》就此事向民建聯查詢。民建聯表示，尊重個別成員的不同選擇，相信有關成員會把時間分配好，不影響區議員的工作，不負公眾期望。

6月21日，香港國安法五周年論壇下午以青年為主題舉行座談會，圖為西貢區議員莊雅婷。（大會直播）

莊雅婷上周曾出席「香港國安法公布實施5周年論壇」的座談會，他憶起18歲曾開心地告訴中學老師自己考入北京大學的消息，老師對她上下打量後指「成個人都大陸晒」，自言感到難過「很想證明愛國沒錯」。

莊雅婷放棄英國名牌大學錄取 鄧炳強曾形容是棄暗投明

此外，青年民建聯今年初在將軍澳海濱公園舉行大灣區咖啡青年節，保安局局長鄧炳強有啟動儀式並致辭，他當時指出莊雅婷曾在2018年放棄英國一間名牌大學錄取，而到北京大學讀書，「棄暗投明」，親身了解祖國發展。他又稱，莊雅婷在香港疫情期間，到老人院做義工，充滿熱誠。

莊雅婷（莊雅婷IG）

莊雅婷（中）、立法會議員梁毓偉（左）、科技創新界立法會議員邱達根（右）合照（莊雅婷IG）

莊雅婷辦事處（莊雅婷IG）

莊雅婷（中）（莊雅婷IG）

莊雅婷（左）（莊雅婷IG）

莊雅婷（莊雅婷IG）

莊雅婷（莊雅婷IG）

莊雅婷（莊雅婷IG）

莊雅婷（莊雅婷IG）

莊雅婷

莊雅婷是今屆區議會最年輕區議員，申報在招商能源運輸（香港）有限公司，並在「公司的業務性質」填寫「國企二級公司」和「能源運輸」，不過並沒有填寫受職工作的職位。

莊雅婷在2000年出生，於本港的國際學校就讀，並到北京大學升學，入讀政府管理學院，兼讀光華管理學院商學位，2022年新冠疫情時在回港實習。