莊雅婷區議員選港姐｜麥美娟看新聞獲悉：選美都須履職　睇結果點

民建聯「小花」西貢委任區議員莊雅婷，今天（24日）參加「香港小姐」競選。民政及青年事務局局長麥美娟被問到是否支持莊雅婷選港姐時表示，自己是看新聞獲悉一位西貢區議員選港姐，稱重視區議員遵守履職指引，包括會議出席率達80%等，「好似呢一位區議員咁參加選美活動，無論佢做咩都好，都必須要確保按履職監察制度要求同埋會議常規，呢個係好清楚嘅。」



有記者問到莊雅婷如果入選港姐，可否繼續當區議員，麥美娟表示「睇咗佢嘅結果係點先再講」。至於參加港姐競選活動是否獲批缺席區議會會議的理由，麥美娟說議員代表區議會參與活動、有健康問題，或家中有白事才可獲同意缺席會議。



民建聯「小花」西貢委任區議員莊雅婷，今天（24日）參加「香港小姐」競選。（陳順楨攝）

民建聯「小花」區議員莊雅婷選港姐

無綫電視一年一度香港小姐競選開始，參加首輪面試的佳麗今日（24日）早上到電視城，準備下午見無綫高層面試。民建聯「小花」、西貢區議員莊雅婷亦有到場，在場有記者問及她是否Model（模特兒），她隨即笑顏逐開，表示「唔係呀，唔係呀」。

莊雅婷是今屆區議會最年輕區議員，上周六曾出席香港國安法公布實施五周年論壇，與律政司司長林定國、奧運金牌得主江旻憓及藝人丁子朗同台交流。對於她「跨界」參選港姐，民建聯回覆《香港01》查詢時表示，尊重個別成員的不同選擇，相信有關成員會把時間分配好，不影響區議員的工作，不負公眾期望。

民建聯「小花」西貢委任區議員莊雅婷，今天（24日）參加「香港小姐」競選。 （葉志明攝）

6月24日，民政及青年事務局局長麥美娟會見傳媒，回應民建聯西貢委任區議員莊雅婷參選港姐。（潘耀昇攝）

麥美娟看新聞獲悉：參加選美都須按規定履職

麥美娟今天（24日）下午出席一個電影活動後主動會見傳媒，被問到莊雅婷參選港姐前是否知情或需申報、會否支持莊雅婷參選港姐、如何評估莊雅婷勝算。她表示，自己是從新聞報道中留意到一名西貢區議員參加香港小姐選舉，目前不知道過程和結果如何，但強調「每一個區議員，無論佢嘅職業、背景、或者來自邊一個界別，佢都要遵守履職監察指引裏面嘅各項要求」，包括會議出席率達80%、向區議會主席報告工作情況等。

好似呢一位區議員咁參加選美活動，無論佢做咩都好，都必須要確保按履職監察制度裏面嘅所有要求，同埋會議常規裏面嘅所有規定，履行區議員職務，呢個係好清楚嘅。 民政及青年事務局局長麥美娟

6月24日，民政及青年事務局局長麥美娟會見傳媒，回應民建聯西貢委任區議員莊雅婷參選港姐。（潘耀昇攝）

參加港姐活動可獲准缺席區議會會議？

麥美娟：區議會職務有關才會同意缺席

被問到參加港姐競選活動，能否獲得民政專員批准缺席會議，麥美娟表示區議員缺席前須要得到區議會主席同意和批准，會議常規已列明批准缺席會議的理由，「其中一點係佢唔可以出席會議，係咪同執行區議會職務有關」，舉例代表區議會參與某些特別會議、執行區內職務、身體健康問題、家中有白事，才會同意缺席會議。

麥美娟說，當局會確保每名區議員按要求履職盡責，「佢要出席會議啦，包括參加加強版會見市民計劃，要當值去見我哋嘅市民同埋街坊」。

6月24日，民政及青年事務局局長麥美娟會見傳媒，回應民建聯西貢委任區議員莊雅婷參選港姐。（潘耀昇攝）

入選港姐可否繼續當區議員？麥美娟：睇咗佢結果點先再講

有記者問到莊雅婷如果入選港姐，可否繼續當區議員，麥美娟表示，「睇咗佢嘅結果係點先再講」，重申區議員不論參加任何活動或工作，都必須能夠盡責履職，「所以話無論佢嘅選舉結果係點，喺個過程裏面，或者係有結果之後都必須要盡責履職」，形容是局方重視的要求。

無論個區議員係來自邊一個界別、職業、背景，佢都必須要按履職監察指引裏面嘅要求，同埋我哋會議常規裏面嘅規定，盡責履職做好區議員任務同工作。 民政及青年事務局局長麥美娟

有記者關注莊雅婷參選港姐是否能繼續用心當區議員，麥美娟說今屆所有區議員宣誓就任，確保有熱誠參與地區工作，「每個區議員無論參與咩競賽、咩工作都好，必須盡責履職，按規定履行區議會職務。