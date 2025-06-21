林定國談身份認同：自介香港人無問題　莊雅婷憶讀北大被諷大陸人

「香港國安法公布實施5周年論壇」今日（21日）舉行，下午以青年維護國家安全為主題舉行座談會，邀律政司司長林定國、奧運女子重劍金牌得主江旻憓、無綫藝人丁子朗、西貢區議員莊雅婷參與。



林定國分享港人外遊時遇到自我介紹的困惑，究竟應自稱為「香港人」還是「中國人」，他參考美國人一般以州份來自我介紹，如「我來自紐約」，故認為自介「香港人」無問題，因「中國人」身份不言而喻。



曾獲局長鄧炳強形容「棄暗投明」的民建聯區議員莊雅婷憶起18歲考入北京大學時，遭中學老師挪揄「個人大陸晒」，自言感到難過，稱「很想證明愛國沒錯」。



6月21日，香港國安法五周年論壇下午以青年為主題舉行座談會。（大會直播）

6月21日，香港國安法五周年論壇下午以青年為主題舉行座談會，圖為律政司司長林定國。（大會直播）

林定國：自介「香港人」無問題 「中國人」身份不言而喻

座談會下午探討青年人在維護國家安全上所擔當的角色，期間談及國民身份認同。律政司司長林定國表示，許多市民外遊時面對一個困境，就是介紹自己是「中國人」還是「香港人」，他笑道「旅遊時遇到的美國人也不會說自己是美國人，而是說自己Come from New York（來自紐約）」。

6月21日，香港國安法五周年論壇下午以青年為主題舉行座談會。（大會直播）

他認為，介紹自己是「香港人」還是「中國人」都無問題，「中國人」身份是不言而喻，但要記住「香港本來就是中國的一部分」、「我們是很特別的一群中國人民」、「是好好彩的一群中國人」。他認為市民應先「認識國家」，並明白「自己是一分子」，「沒有理由搞衰自己的團體」

6月21日，香港國安法五周年論壇下午以青年為主題舉行座談會，圖為西貢區議員莊雅婷。（大會直播）

區議員莊雅婷憶考入北大 遭中學老師挪揄「個人大陸晒」

談到愛國情懷，曾獲保安局局長鄧炳強以「棄暗投明」，形容在北京大學讀書的民建聯西貢區議員莊雅婷，憶起18歲曾開心地告訴中學老師自己考入北京大學的消息，老師對她上下打量後指「成個人都大陸晒」，自言感到難過「很想證明愛國沒錯」。

她在地區工作中思考：「香港人為何會缺失國家安全的意識」，認為「有國安意識」的前提是有國家的「意識」和「概念」，必須知道「我首先是中國人，然後是香港人」，形成國家的概念才可在國際形勢上分清「內外有別」，明白什麼是「外部勢力干預」。

6月21日，香港國安法五周年論壇下午以青年為主題舉行座談會，圖為藝人丁子朗。（大會直播）

藝人丁子朗：為何香港人不會穿印「香港」的衣服？

無綫藝人丁子朗在座談中憶述昨天（20日）在北京健身時，發現當地人身穿衣服寫上「中國」二字，感到好奇詢問對方，獲回應「我愛國家嘛，有什麼問題？」同時反思為何在香港人不會穿印著「香港」字樣的衣服。

6月21日，香港國安法五周年論壇下午以青年為主題舉行座談會，圖為藝人丁子朗。（大會直播）

爆香港演員要簽「生死狀」證明無犯法

「大家聽過內地電視劇《建黨偉業》或《山海情》，但未必看過講香港本土情懷的電視劇。」他認為香港年輕人缺乏國民認同是因為不夠「認識」，作為香港演員則應該拍多點主旋律劇集，通過軟實力提升愛國和愛港意識。他透露目前香港演員要簽「生死狀」，表明自己沒有做不合法的事，如此內地劇組就可放心選用，他直言國安法為香港演員「帶來了更多機會」、「可以拍到不停」。

林定國補充，提升軟實力可令香港更具吸引力，長遠有很大幫助，舉例香港要搶人才，吸引非本地生，不是去「擄劫」，而是靠「吸引力」。

6月21日，香港國安法五周年論壇下午以青年為主題舉行座談會，圖為「世一」江旻憓。（大會直播）

「世一」江旻憓憶外地比賽扭傷 全靠國家治療團隊

「世一」金牌港隊女子重劍運動員江旻憓憶述自己曾在外比賽時扭傷腳，但團隊沒有治療師，幸有國家隊的治療團隊「專門用自己的時間幫我針灸、照燈」。她指在祖國的關懷下，香港特區隊不用參加外圍賽及體能測試，但可以直接參加全運會，「我們多了很多機會比賽和進步，讓我覺得一定要打得更好。」

她又分享在美國史丹佛大學讀書時發現，「美國人不了解中國，但連我自己也不了解」，認為自己既然「代表中國香港」，就更應好好學習，「唔好失禮人」。