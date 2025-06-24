拆局｜莊雅婷區議員選港姐不違規？　贏人氣之餘要兼顧一觀感

【莊雅婷 / 港姐 / 香港小姐】本屆最年輕區議員莊雅婷參選港姐，有民建聯「小花」之稱的她外貌相當出眾，有人比較其他參選佳麗後，更形容她「贏硬」。參選港姐本身回響不大，今次莊雅婷登上Google熱門搜尋榜原因之一，在於她身兼委任區議員。



有政界中人對區議員選港姐感到意外，在於關注區議員形象。監察區議員表現的民青局長麥美娟無明言區議員是否可參選港姐，惟提醒「選美也須履職」，舉例會議出席率要達80%。換言之，只要盡責便無違規。莊雅婷形容區議員與參選港姐是「一加一大於二」，這條算式是否計得準確？



莊雅婷參選港姐。（陳順楨攝）

莊雅婷被視為「明日之星」 鄧炳強大讚「棄暗投明」

莊雅婷被視為「明日之星」，皆因現時24歲申報任職國企招商局子公司的她，曾到北京大學升學，入讀政府管理學院，兼讀光華管理學院商學位，疫情期間回港實習。區議會2023年改制後，她獲委任為西貢區議員，成為今屆最年輕區議員，亦是民政及青年事務局當時的賣點之一。

除了年輕、有學歷成為政界亮點，莊雅婷早前與青年民建聯籌辦大灣區咖啡青年節時，更獲保安局局長鄧炳強大讚她2018年放棄英國名牌大學錄取，選擇去北京大學讀書，形容是「棄暗投明」。名校畢業、政界賞識，莊雅婷前途看高一線。

莊雅婷辦事處（莊雅婷IG）

莊雅婷主張創新方法接觸群眾 選港姐前預告搭建新平台

作為區議員，賣點不能只靠年輕，莊雅婷的地區服務方式亦有別於其他區議員。她喜歡用創新方式接觸市民，包括將辦事處設計成「社區客廳」的模樣，讓街坊多「打躉」。政圈初出矛爐的她以追上坐擁3.4萬粉絲的新民黨主席葉劉淑儀為目標，參加港姐面試的前夕，她預告希望嘗試新的方式、方法，搭建新的平台，做好區議員和青年工作，形容後生仔就要敢試、敢創新。

莊雅婷（莊雅婷IG）

莊雅婷登熱門搜尋榜 原因之一在於身兼區議員

莊雅婷參選港姐的新聞一出，網民紛紛留言。有人比較其他佳麗表現後，形容莊雅婷「贏硬」，但亦有人提出憂慮：「區議員選港姐？」本身參選港姐回響不大，今次莊雅婷登上Google熱門搜尋榜原因之一，在於她身兼委任區議員。

有民建聯領導層透露事前不知道莊雅婷選美，形容「睇新聞先知」。民建聯對外說法透露對莊雅婷的要求，稱尊重個別成員的不同選擇，相信有關成員會把時間分配好，不影響區議員的工作，不負公眾期望。

6月24日，民政及青年事務局局長麥美娟會見傳媒，回應民建聯西貢委任區議員莊雅婷參選港姐。（潘耀昇攝）

麥美娟無明言區議員可否選港姐 條件：選美也須履職

同稱看新聞才知悉的，還有監察區議員表現的民政及青年事務局局長麥美娟。莊雅婷參選港姐的消息經報道後，麥美娟主動會見傳媒，回應究竟區議員可否兼任港姐，選港姐需否申報等。

麥美娟不點名回應看新聞知悉「一位西貢區議員」參選港姐，多次強調區議員要符合履職要求，「好似呢一位區議員咁參加選美活動，無論佢做咩都好，都必須要確保按履職監察制度要求同埋會議常規，呢個係好清楚嘅。」要求包括會議出席率達80%、向區議會主席報告工作情況等，亦暗示參與港姐活動不能成為獲批缺席區議會會議的原因。

西貢區議會（盧翊銘攝）

選美對公眾觀感影響受關注

麥美娟的回應，意味無明文禁止區議員選港姐，只要完成職責即可。區議員有「兼職」不是新聞，不過觀感問題受關注。有地區人士形容對參選港姐感意外，擔心令委任區議員形象受損，笑言「令人覺得好得閒」。

有民建聯中人認為，理想區議員的表現是「要令市民搵到你」，坦言如果身兼太多職務，導致無法全程投入服務地區是否合適？一名民建聯中人形容，如果默許區議員可選美，日後會否更多人「懶散」，「大家都係區議員，我就落區做到冇時間，你就選美，會唔會影響委任區議員認受性？」

莊雅婷 （葉志明攝）

社交平台追蹤人數急升 創新接觸群眾成效待觀察

說法是否成立仍屬未知之數，如麥美娟所言「睇咗佢嘅結果係點先再講」。有區議員認為莊雅婷做法是個人選擇，只要時間分配到就可以，選港姐同時兼顧到地區工作，相信市民亦不會反感。有地區人士稱「可能趁後生，想選港姐，畢竟過多幾年可能冇呢啲機會，提高名氣都有幫助嘅。」

誠然，莊雅婷公開參選港姐後，其社交平台Instagram的追蹤人數隨即上升。客觀看來，名氣提高，名聲也是公眾人物需關注的，如何以創新方法接觸群眾達到成效，有待觀察。