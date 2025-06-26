莊雅婷退選港姐｜麥美娟樂見服務市民放首位　前天稱「睇結果點」

民建聯西貢委任區議員莊雅婷昨日（25日）宣佈退選港姐。日前回應莊雅婷選港姐時稱「睇結果點再講」的民政及青年事務局局長麥美娟，同日主動會見傳媒時表示，莊雅婷退選前有通知西貢民政專員，樂見區議員將服務市民始終放在第一位，希望莊雅婷和全體區議員可以繼續努力，紮實做好地區工作，得到社會認同。



民建聯「小花」西貢委任區議員莊雅婷今天（25日）宣佈退出「香港小姐」競選。（陳順楨攝）

莊雅婷：社會接受程度與設想有差距

傳統社區工作本身非常紮實

莊雅婷昨日（25日）宣佈退出「香港小姐」競選，解釋社會接受程度與設想有差距，影響區議會觀感，情況是自己不想見到的。她解釋，參選港姐的初衷是建立市民對區議員工作的認識，重點一直就只是社區服務、做好青年工作，以為港姐這個平台和身份或許能夠助力這項工作，吸引更多人參與社區建設，強調自己傳統社區服務工作本身非常紮實。

民政及青年事務局局長麥美娟。（潘耀昇攝）

麥美娟：望紮實做好地區工作 參加活動不能與指引有衝突

莊雅婷下午宣佈退選後，麥美娟晚上主動會見傳媒回應。她指所有區議員盡責履職，將服務市民放在最優先位置，希望莊雅婷和全體區議員可以繼續努力，紮實做好地區工作，得到社會認同。

她表示，有不同的區議員，可能會有不同的方法，希望在地區上會有不同的活動，讓市民更加了解區議會的工作，或希望可以擴大他們的接觸面，令到他們的服務範圍更廣，所有的活動，都不能夠跟《區議會履職監察制度指引》內的要求有所衝突。

莊雅婷參選港姐。（陳順楨攝）

麥美娟日前回應莊雅婷選港姐時稱「睇結果點再講」

莊雅婷參選港姐當日，麥美娟亦曾會見傳媒，指看新聞獲悉一位西貢區議員選港姐。有記者問到莊雅婷如果入選港姐，可否繼續當區議員？麥美娟表示「睇咗佢嘅結果係點先再講。」