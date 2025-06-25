莊雅婷宣布退選港姐：社會接受程度與設想有差距　影響區議會觀感

【莊雅婷 / 港姐 / 香港小姐】民建聯「小花」西貢委任區議員莊雅婷今天（25日）宣佈退出「香港小姐」競選，解釋社會接受程度與設想有差距，影響區議會觀感，情況是自己不想見到的。



莊雅婷參選港姐。（陳順楨攝）

莊雅婷選港姐 陳克勤：相信她很快有深思熟慮的決定

陳克勤與民建聯黨團召集人陳恒鑌，早上出席立法會會議前被問到莊雅婷選港姐一事，他說大家都很關心莊議員的情況，相信莊雅婷會有好深思熟慮的決定，未有透露是甚麼決定。

相信佢（莊雅婷）會有一個好深思熟慮嘅決定。 民建聯主席陳克勤

6月25日，民建聯主席陳克勤（左）與黨團召集人陳恒鑌（右）出席立法會會議前回應莊雅婷選港姐。（吳焜曜攝）

陳克勤：我哋要求莊議員履職盡責 相信佢明呢個道理

陳克勤又重申民建聯昨天（24日）的說法，稱尊重每個成員自己的選擇，但區議員是非常嚴肅和需要很好地履行職務的工作，。

我哋都要求莊議員履職盡責，相信佢都明白呢個道理，係唔可以辜負特區政府、市民大家嘅期望。 民建聯主席陳克勤

6月24日，民政及青年事務局局長麥美娟會見傳媒，回應民建聯西貢委任區議員莊雅婷參選港姐。（潘耀昇攝）

麥美娟看新聞獲悉莊雅婷選港姐：選美都須履職 睇結果點

民政及青年事務局局長麥美娟昨天主動會見傳媒時，被問到是否支持莊雅婷選港姐，她表示自己是看新聞獲悉一位西貢區議員選港姐，稱重視區議員遵守履職指引，包括會議出席率達80%等，「好似呢一位區議員咁參加選美活動，無論佢做咩都好，都必須要確保按履職監察制度要求同埋會議常規，呢個係好清楚嘅。」

莊雅婷 清華大學博士 西貢區議員 （葉志明攝）

有記者問到莊雅婷如果入選港姐，可否繼續當區議員，麥美娟表示「睇咗佢嘅結果係點先再講」，重申一系列履職要求。至於參加港姐競選活動是否獲批缺席區議會會議的理由，麥美娟說議員代表區議會參與活動、有健康問題，或家中有白事才可獲同意缺席會議。