拆局｜莊雅婷選港姐衝擊政壇老派思想　損害區議會形象屬偽命題？

民建聯西貢區議員莊雅婷參選「香港小姐」成為一時熱話，不少政壇老手質疑有損區議會形象，黨內備受壓力，終「見光」24小時後宣布退選。當事人解話原意想區議會工作有「更易入人心的方法」。有民建聯中人直言區議員選港姐「唔係咁好睇」，更有從政數十年的議會中人形容對莊雅婷政治前途可能帶來負面效果。



然而，港姐一向標榜「美貌與智慧並重」高尚正面形象，今次事件或許與衝擊政壇老派思想有關。區議員選港姐屬正面或負面，可留意網上數據。自選港姐消息出爐後一日，莊雅婷社交平台追蹤人數急增逾2,000人，「西貢區議員」成為飆升的Google相關搜尋字，若初衷是「建立認識區議員工作」，狀甚有效果？政府的說法亦無「跟車太貼」，僅強調要履職盡責開會，翻查莊雅婷上任一年半出席率達100%，有損區議會觀感以至能否履職疑雲言之尚早？



民建聯西貢區議員莊雅婷參選「香港小姐」成為一時熱話。（陳順楨攝）

民建聯中人質疑選港姐「唔係咁好睇」 政界判斷退選止蝕

作為本屆最年輕區議員的莊雅婷，有民建聯「小花」之稱，娛圈界有人將她與比較其他參選佳麗後，更形容她「贏硬」。然而，政界看法卻相反。有民建聯中人私下指，很多黨友事前都不知情，形容感愕然。該人續稱，雖則曾有藝人轉跑道去政界，但現時情況是莊雅婷踏足政壇便涉足演藝界，做法「唔係咁好睇」，亦難以猜測其動機。

民建聯「小花」西貢委任區議員莊雅婷今天（25日）宣佈退出「香港小姐」競選。（陳順楨攝）

有成員在莊雅婷所屬將軍澳區「插旗」的政黨新思維，亦對莊雅婷選港姐事件有意見。主席狄志遠形容莊雅婷是「被看重」的政治人物，但選美與政治兩碼子事，選美引來是是非非，反觀政治需樹立嚴肅形象，擔心事件對莊雅婷的政治前途帶來負面效果，直言藉此增加知名度方法不可取，做好地區工作更有說服力。一名議員形容事件對莊雅婷政治生涯上有重大影響，退選港姐只能及時止蝕。

狄志遠（黃浩謙攝）

區議員與演藝界有衝突？ 金玲、方國珊是例子

做區議員與涉足演藝界是否有衝突，沒人說得清，只能說較為罕有有政界中人踏足演藝界，倒轉的例子卻有不少，例如曾經擔任電視台主持的中西區委任議員金玲、仍以「哪吒」外號自居的前藝人西貢區議員方國珊、落選港姐後加入新民黨成為區議員的劉聖雪等。再者，港姐一向標榜「美貌與智慧並重」的高尚形象，曾出產高學歷才女，今次坊間反應令人思考是否為港姐貼上負面標籤。

6月24日，民政及青年事務局局長麥美娟會見傳媒，回應民建聯西貢委任區議員莊雅婷參選港姐。（潘耀昇攝）

政府沒「跟車太貼」 強調遵守出席率等履職要求

今次另一項爭議，是莊雅婷能否兼顧區議員工作，民政及青年事務局局長麥美娟主動會見傳媒時，亦沒有「跟車太貼」，從頭到尾強調參加選美活動也必須遵守區議員履職指引，舉例會議出席率達80%等，同時暗示參加港姐活動不能成為豁免出席區議會會議的理由。

翻查莊雅婷2024年上任至今的區議會會議出席率，均達100%。（莊雅婷IG）

莊雅婷上任一年半 區議會出席率100%

翻查莊雅婷2024年上任至今的區議會會議出席率，均達100%，其中一次獲民政專員批准缺席會議，故不影響出席率，即缺席與代表區議會參加其他活動等有關。選港姐固然忙碌，但畢竟未入圍，何以定論莊雅婷將選港姐活動優先於出席區議會？選委界立法會議員吳傑莊則認為，若能兼顧選美及區議會工作「都可以的」，但需要評估會否會產生觀感問題，要考慮服務對象的看法，避免市民對此有負面看法。

民建聯「小花」西貢委任區議員莊雅婷今天（25日）宣佈退出「香港小姐」競選。（陳順楨攝）

莊雅婷退選宣言：初衷建立市民對區議員工作認識

區議員履職監察指引無禁止區議員選美，觀感問題從來較主觀，參考莊雅婷退選宣言，除了強調自己傳統社區工作非常紮實，亦為參選港姐解話，提到初衷是「建立市民對區議員工作的認識」，重點一直就只是社區服務、做好青年工作，以為港姐這個平台和身份或許能夠助力這項工作，吸引更多人參與社區建設。

自莊雅婷選港姐消息出爐後，「西貢區議員」成為飆升的Google相關搜尋字。（網頁截圖）

莊雅婷社交平台Instagram追蹤人數，24小時內急增逾2,000人。（網頁截圖）

「西貢區議員」成為Google飆升搜尋字 似乎有效果？

莊雅婷的說法是否成立？參考Google搜尋數據，自選港姐消息出爐後，「西貢區議員」成為飆升的Google相關搜尋字，其社交平台Instagram追蹤人數，24小時內急增逾2,000人。若初衷如莊雅婷所言「令我們工作更易入人心的方法」，似乎有效果？

今次事件無疑衝擊政壇老派思想，有不願具名的人大政協代表認為可能莊雅婷比較年輕，考慮到短時間內難在政治生涯上更進一步，故選擇其他方式增加知名度，嘗試踏足演藝界。

破局求變、創新創造，是近年香港的主旋律。增加知名度是手段之一，最重要是能否達到宣傳區議會工作的效果，令外界視為「一潭死水」、「一般市民漠不關心」的政壇帶來改變，是否有損區議會觀感，或許太早定論。