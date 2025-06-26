美領館辦國慶酒會　梅儒瑞證實下月調任美國駐華使館「二把手」

美國駐港澳總領事館今日（26日）舉辦美國獨立249周年活動，商務及經濟發展局局長丘應樺代表特區政府出席。美國駐港澳總領事梅儒瑞（Gregory C. May）證實，他將於下個月調到北京，擔任美國駐華大使館副館長。



梅儒瑞形容，擔任駐港澳總領事的三年裏，被香港人的精神和熱情好客感動，而維護與港人的友誼始終是其「首要任務」。他又表示，相信繼任的美國駐港澳總領事將繼續秉持「在分歧中尋求尊重」的理念，推動外交工作。



6月26日，美國駐港澳總領事館舉辦美國獨立249周年酒會，商務及經濟發展局局長丘應樺（左）代表特區政府出席。（廖雁雄攝）

丘應樺：強烈反對美國對港產品徵額外關稅

美國獨立紀念日為7月4日，駐港澳總領事館每年都在本港舉辦獨立日酒會，邀請本地政商界精英出席。過往幾年特區政府派出司長或副司長級官員出席，今年由商經局局丘應樺作代表。

丘應樺致辭時指，香港與美國在經濟、貿易、文化等領域的長期聯繫非常重要，香港歡迎各種形式的海外投資，包括來自美國公司的投資。丘應樺強調，香港一直支持自由貿易，強烈反對美國對港產品徵收額外關稅。他同時指出，香港仍是美國首選的國際貿易合作平台，雖然雙方存在分歧，但可以互相尊重、重視共同利益，這對共贏至關重要。

6月26日，美國駐港澳總領事館舉辦美國獨立249周年酒會，商務及經濟發展局局長丘應樺代表特區政府出席。（廖雁雄攝）

回應本港學生被限制參與美國國慶傳聞 梅儒瑞：非常失望

美國駐港澳總領事任期通常為三年，梅儒瑞由2022年9月起擔任美國駐港澳總領事，至今年８月將滿三年。他之前曾任美國駐蒙古大使館副館長及駐瀋陽總領事。擔任外交官之前曾在台灣擔任記者，中文流利，過往亦曾派駐廣州與北京。

梅儒瑞今日見記者時，被問及如何看待近日有傳聞指教育局提醒本港學校勿讓學生參與美國國慶活動，以免違反國安法。梅儒瑞稱對這種做法「非常失望」，因為人民之間的來往是美港交往的核心，限制學生與美領館互動，並不能讓香港成為「超級聯繫人」。他又稱，很快將動身赴京出任美國駐華大使館副館長，故未知有否時間向當局澄清此事。

6月26日，美國駐港澳總領事館舉辦美國獨立249周年酒會，美國駐港澳總領事梅儒瑞證實下月調到北京擔任美國駐華使館副館長。（廖雁雄攝）

梅儒瑞：不會有在美港生的學業因簽證延誤

美國總統特朗普早前宣布對哈佛大學國際生實行簽證限制，隨後港大、科大、城大等陸續歡迎哈佛國際生入讀。被問到此事體現美港之間的關係有什麼變化，梅儒瑞稱特朗普的學生簽證政策是全球性的，並非針對香港，強調特朗普曾表示歡迎中國學生到美國學習，其中包括香港學生。

他又指，美國駐港澳領事館每日都處理學生簽證，承諾會確保不會有任何香港學生在美國的學業被延誤，會及時為他們拿到簽證。

6月26日，美國駐港澳總領事館舉辦美國獨立249周年酒會，前行政長官曾蔭權出席。（廖雁雄攝）

6月26日，美國駐港澳總領事館舉辦美國獨立249周年酒會，行政會議前召集人陳智思出席。（廖雁雄攝）

6月26日，美國駐港澳總領事館舉辦美國獨立249周年酒會，國際關係學者袁彌昌出席。（廖雁雄攝）

多位政界及社會知名人士出席活動，包括前任行政長官曾蔭權、行政會議前召集人陳智思、外交部駐港特派員公署政策研究室主任包海斌、經濟研究社「財智者言」創始人袁彌昌、新思維副主席黃俊瑯等。