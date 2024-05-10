政府發聲明反駁美駐港總領事梅儒瑞　斥言論偏頗、有違法治精神

政府今日（10日）發聲明，指美國駐香港總領事梅儒瑞近日在美國智庫舉辦的研討會上對香港的偏頗言論和對香港維護國家安全工作的污衊抹黑，表示強烈不滿和反對。發言人指，美方一方面聲稱希望「穩定關係」，另一方面卻動輒肆意抹黑香港依法進行的執法行動，倡議某些人不應就其違法行為和活動受到法律制裁，完全違反法治精神。



此外，發言人又促請美方認清事實，強調《香港國安法》和《維護國家安全條例》有利本港經濟和民生復常，又指美國在港有重大經濟利益，有超過1200家美國公司在港設有業務，對港貿易順差過去十年達2,715億美元，是其全球貿易夥伴中最高。



政府發言人反駁美國總領事梅儒瑞（左）近日的涉港言論（資料圖片）

政府發言人表示：美方一直漠視香港在2019年發生的港版「顏色革命」，當中涉及大型、持續、重創香港社會民生經濟、無日無之的暴亂，無視制定維護國家安全法律乃主權國家固有權利和責任，也是國際慣例，對盡責、忠誠和依法維護國家安全的香港特區肆意攻擊，只是突顯美方的雙重標準。

特區政府促請美方認清《香港國安法》讓廣大香港居民生活和經濟活動回復正常、營商環境恢復的事實。《香港國安法》和《維護國家安全條例》等維護國家安全相關法律正是要令國家主權、統一和領土完整得以維護；「一國兩制」、「港人治港」、高度自治的方針得以全面準確貫徹；及更好地保障香港居民和在香港的其他人，包括在港營商的人的基本權利和自由。有關法律定義清晰，罪行元素明確，絲毫不影響香港居民和在港營商的人與外國的正常交流。這些正當交流和商業活動受《基本法》和香港本地法律充分保障，不可能與危害國家安全行為和活動混為一談。

發言人又指，香港執法部門公開因涉嫌犯下嚴重罪行而被通緝的逃犯資料，並要求市民大眾協助緝拿逃犯歸案，做法合法和實屬必要，亦符合國際慣例。

法庭就《願榮光》頒禁令 不窒礙資訊流通自由

就上訴法庭近日頒布臨時禁制令限制與《願榮光歸香港》歌曲有關的指明刑事行為，特區政府發言人重申，申請禁制令目的是維護國家安全及國歌的尊嚴。有關歌曲自2019年起開始廣泛流傳，並用作煽動他人參與極有可能構成分裂國家罪及煽動罪等的行為和活動，從而危害國家安全。有關歌曲亦被失實表述為香港特區的國歌，對國歌《義勇軍進行曲》造成侮辱，對國家和香港特區造成嚴重損害。特區政府依法採取行動，向法院申請禁制令，是為了履行特區政府維護國家安全的憲制責任，有效防範、制止和懲治危害國家安全的行為和活動。禁制令針對的是四項本已構成刑事罪行的行為，並不影響任何為學術活動和新聞活動等目的而進行的合法及正當活動，也不會窒礙資訊流通的自由。

至於梅儒瑞提到港美經貿合作和人文交流，發言人指，美國在港有重大經濟利益，有超過1200家美國公司在港設有業務；對香港的貿易順差過去十年達2,715億美元，是其全球貿易夥伴中最高。美方應以實際行動，停止一切破壞港美經貿關係的錯誤行為，並多做有利於擴大兩地包括推動經貿關係及文化交流等不同範疇上互惠互利的事。

發言人重申，特區政府強烈要求美國立即停止不符合國際法和國際關係基本準則的行為，立即停止干涉香港特區事務。