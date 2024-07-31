梅儒瑞：香港失自由僅經濟上一國兩制　駐港公署點名斥編造謊言

美國駐港澳總領事梅儒瑞日前接受美國哥倫比亞廣播公司訪問時批評，香港只餘經濟上有一國兩制，新聞及示威集會自由已失去，質疑港區國安法及基本法23條立法造成寒蟬效應。外交部駐港特派員公署點名批評梅儒瑞攻擊香港，對其言論表示強烈不滿，並嚴厲譴責，促梅「多做促進港美合作的實事，而不是花心思編造謊言，攻擊唱衰香港。」



外交部駐港特派員公署。（資料圖片）

公署發言人昨日（30日）深夜發稿，批評梅儒瑞接受採訪時妄議香港事務，攻擊香港權利與自由受到侵蝕，「鼓噪所謂『寒蟬效應』」，對其言論強烈不滿，予以嚴厲譴責。

世界上沒有絕對的自由，自由從來不是無邊界、無約束、無底線的。 外交部駐港特派員公署發言人

發言人表示，香港國安法和特區《維護國家安全條例》制定實施後，香港社會重回安定，市民依法應享有的各項權利均得到切實保障，又說香港發生了天翻地覆的新變化，進入了由治及興的新階段，是因為別有用心者已失去了「打砸搶燒的『自由』，失去了衝擊立法會的『自由』，更失去了勾結外部勢力反中亂港的『自由』！」

外交部駐港特派員公署發言人強調，梅儒瑞作為美國政府駐港代表，理應恪守領事官員基本職業操守和行為準則。（資料圖片）

發言人強調，梅儒瑞作為美國政府駐港代表，理應恪守領事官員基本職業操守和行為準則，「多做促進港美合作的實事，而不是花心思編造謊言，攻擊唱衰香港」，促請梅儒瑞恪守本分，盡早放棄「以港遏華」用心，立即停止插手香港事務和中國內政。