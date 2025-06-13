李家超與東盟各國領事共進午餐　冀加深合作再創高峰

繼日前宴請歐盟各國駐港代表後，行政長官李家超今日（13日）再舉行午餐會，款待東盟成員國駐港總領事和代表。李家超形容，東盟已連續15年成爲香港第二大商品貿易夥伴，相信雙方通過加深合作，商貿和交往都會再創高峰。



李家超出席與東盟成員國駐港總領事和代表的午餐會。（李家超FB）

李家超於Facebook發文指，很高興出席與東盟成員國駐港總領事和代表的午餐會，以深化友誼和交流意見，推進雙向利益。

李家超說，香港高度重視東盟這一重要夥伴，而東盟已連續15年成爲香港第二大商品貿易夥伴。他形容，東盟作爲全球第五大經濟體，經濟發展勢頭強勁、潛力無限。

李家超出席與東盟成員國駐港總領事和代表的午餐會。（李家超FB）

李家超出席與東盟成員國駐港總領事和代表的午餐會。（李家超FB）

香港於2022年1月申請加入《區域全面經濟夥伴關係協定》（RCEP），李家超說，加入這項全球最大的自由貿易協定，將加強香港作爲「超級聯繫人」和「超級增值人」的角色。

李家超就任以來，三次出訪東盟，涵蓋7個國家，李家超指香港致力深化與東盟合作。他堅信，在馬來西亞擔任東盟輪值主席國及各成員國共同努力下，東盟必將更成功發展，雙方通過加深合作，商貿和交往都會再創高峰。