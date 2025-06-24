如何回應夏寶龍期望？　李家超：平衡安全與發展，加快建設北都

港澳辦主任夏寶龍前日（22日）結束五日訪港行程，其間出席「香港國安法公布實施5周年論壇」，到歷史博物館國安展廳、社區客廳、區議會、南丫島等地考察。行政長官李家超今日（24日）在行政會議前見記者，表示感謝夏寶龍肯定他和管治團隊的工作「積極主動、銳意進取」。



李家超強調，夏寶龍在論壇上的致辭為香港的未來發展指明了方向，接下來政府會協調好維護國安的同時發展經濟、改善民生，包括注重改革創新，增加香港在金融、貿易、航運、科技上的競爭力。



6月21日，「香港國安法公布實施5周年論壇」，出席的包括港澳辦主任夏寶龍。（廖雁雄攝）

李家超感謝夏寶龍肯定特區管治團隊「積極主動、銳意進取」

夏寶龍在上周三至本周日訪港。被問到對夏寶龍訪問的看法，以及政府如何實現夏寶龍的期望時，李家超稱，感謝夏寶龍出席香港國安法公布實施5周年論壇，並藉此機會考察香港，同時亦感謝夏寶龍肯定他和特區管治團隊工作積極主動、銳意進取，還鼓勵他和管治團隊，在繼續努力維護國安的同時，平衡好發展，利用現時穩定形勢，以建設經濟、改善民生。

6月24日，行政長官李家超出席行政會議前見記者。（楊凱力攝）

李家超指出，夏寶龍提醒香港要堅定不移地維護國家安全，不讓2019年的「黑暴」和港版「顏色革命」再次發生，傷害香港市民，不能「好了傷疤忘了疼」。他表示，夏寶龍鼓勵香港透過貫徹總體國家觀，實現高質量發展，同時發揮法治等優勢，堅持行政主導的制度，完善治理，推動改革。

李家超：注重改革創新 增加金融、科技競爭力

李家超說，夏寶龍亦高度認可區議會、社區客廳，特區政府感謝他的關心和支持。李家超稱政府將不遺餘力地維護國家安全，平衡安全與發展，接下來重點做好四方面工作：

行政長官李家超出席行政會議前見記者。（楊凱力攝）

第一、必須全面準確落實「一國兩制」原則，全面處理國家安全問題；

第二，堅持夯實法治基礎，充分發揮香港的國際優勢，尤其兼備普通法系和大陸法系的優勢；

第三，珍惜穩定局面，抓住發展機遇，積極融入國家發展大局，深化國際交往合作，利用香港「內聯外通」的優勢，促進海外和內地企業、資本、技術的雙向流動，吸引國際投資；

第四，增強傳統優勢，注重改革創新，增加金融、貿易、航運、科技競爭力，加快發展北部都會區、河套深港科技創新合作區香港園區，把發展工業作為基本目標，加強創新與科技應用以提升效率。