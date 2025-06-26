澳門「複製」香港科學園拓產業　經財司長戴建業：橫琴是首要擔當

澳門經濟財政司司長戴建業今日（6月26日）接受訪問，表示澳門正全力推進「1+4」多元發展策略，將通過《投資基金法》促進新興產業發展，建立規模與「香港科學園」相若的科技研發產業園，並通過吸引國際知名IP如「三麗鷗」和「Labubu」盤活社區經濟，減少對六大賭場依賴。他強調，「橫琴（的發展）是我們首要擔當的責任」，重點解決是跨境電商、物流及居民通勤問題。



「位於社區的中小企特別需要引流」

戴建業在今日下午接受包括《香港01》在內的「同心築夢 共謀發展」粵港澳媒體灣區行聯合採訪團訪問，闡述澳門「1+4」經濟發展策略。該策略以鞏固世界旅遊休閒中心為核心，同步推進現代金融、高新技術、中醫藥大健康及會展商貿文化四大產業。戴建業指，澳門政府透過能力建設、數字化轉型支援、店鋪引流及財政資助多管齊下，支援佔全澳97%的中小企，。

澳門行政長官岑浩輝日前落區了解社區經濟情況。（澳門電台提供）

澳門行政長官岑浩輝在2025年財政年度施政報告中還提到，推出「中小企業銀行貸款利息補貼計劃」及「三層式」支持方案，評選「專精特色店」、「特色老店」和「百年傳承店」，培育更受年輕客群喜愛的企業。

戴建業特別指出，「位於社區的中小企特別需要引流」，政府與知名名牌合作，將文創IP導入社區引流，例如最近的「影滙同萌」三麗鷗展覽及「與POP MART漫遊澳門」，展出「Labubu」、「Molly」等頂流IP打卡裝置。目的是吸引遊客走出六大賭場，進入社區體驗本地文化，支持中小企發展，盤活社區經濟。

戴建業接受「同心築夢 共謀發展」粵港澳媒體灣區行聯合採訪團訪問。（王晉璇攝）

「休閒中心定位不妨礙發展金融」

中央港澳辦主任夏寶龍今年5月視察澳門時提出「澳門推動經濟適度多元刻不容緩」。澳門正爭取減少對博彩業的依賴，提倡「適度多元發展策略」，新一份施政報告強調發展方向為：「加力多元、改善民生、提升治理、融入國家」。戴建業表示，「三軍未動、糧草先行」發展新興行業不光是財政、基建，「人力資源要先行」。

此外，他強調，「我們是國際旅遊休閒中心定位，但不妨礙我們發展金融業」。例如，《投資基金法》正在立法會審批，預計明年投資資金法可以生效。該法案將通過優化基金管理制度、吸引資本流入及支持新興產業，為澳門的產業轉型提供新的金融工具和政策框架。

戴建業接受「同心築夢 共謀發展」粵港澳媒體灣區行聯合採訪團訪問。（王晉璇攝）

戴建業介紹，為了發展科技創新產業，澳門以「澳門研發，橫琴轉化」為發展思路，並計劃建設一個24萬平方米的澳門科技研發產業園，以吸引國際前沿創新主體和集聚科技企業、人才、技術及資本。

「橫琴是首要擔當的責任」

國家主席習近平曾要求澳門「牢記開發橫琴初心為經濟適度多元發展」，夏寶龍訪澳時也敦促澳門將發展橫琴 「當作自己事」。橫琴被詬病存在「產業空心化、地產化」問題，而且澳企參與度不足、法律銜接不暢及民生配套滯，影響琴澳一體化進程。

橫琴粵澳深度合作區金融島。（資料圖片）

談及橫琴發展前景，戴建業表示：「橫琴是我們首要擔當的責任。」他指出，澳門已成立五個跨範疇領導及工作組推動橫琴發展，首要任務是跨境電商和物流項目，例如超過2000人的抖音集團已經入駐，他承認橫琴居住問題遇到瓶頸，「跨境通勤是短板，希望澳琴通勤時間減少，讓市民在橫琴工作、居住、休閒。」