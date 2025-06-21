岑浩輝上任半年首落區　稱需想辦法改善社區經營環境

澳門行政長官岑浩輝上任半年後，今日（6月21日）首次落區，到沙梨頭街市、青洲坊、筷子基一帶視察，期間與商戶交流。他總結時稱，今次落區是為了感受社區經濟狀況，有商戶反映週末生意受影響，他認為需想辦法，改善社區經營環境，增加社區活力、競爭力和吸引力。



岑浩輝在去年12月20日就任澳門特別行政區第六任行政長官，至昨日剛好滿半年。澳門電台報道，他落區時稱，感受較深的行程是沙梨頭街市美食廣場，見到有街坊買餸，亦有香港遊客一家大小到場品嚐美食，場內亦有網紅店，他形容是很好的街市特色轉型，重申各方要多思考，因應社區狀況，齊心協力改善營商環境，提高吸引力。

澳門行政長官岑浩輝落區了解社區經濟情況。（澳門電台提供）

被問及未來會否到其他區域視察，岑浩輝稱，現屆政府的施政方向是多了解經濟環境、整體社會狀況，並認為政府團隊應多落區，多聽民意，他舉例可前往新口岸、下環、氹仔區了解，未來會陸續安排。