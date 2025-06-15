澳門衛星賭場集體結業　特首岑浩輝：政府工程優先聘澳人穩就業

澳門11間衛星賭場及3間角子機場將於今年12月底前停運，料約5,600人面臨失業。澳門行政長官岑浩輝今日（15日）表示，穩就業是今屆政府其中一個優先考慮的政策項目，未來政府主導的公共工程將優先聘請聘用當地僱員，澳門彩票公司將逐漸削減外僱配額。他表示，政府亦鼓勵大型企業承擔更多社會責任，共同推動優先聘請澳門人。



澳門特首岑浩輝表示，未來政府主導的公共工程將優先聘請聘用當地僱員。（資料圖片 / 黃浩謙攝）

會要求澳門彩票公司逐漸削減外僱配額

澳門行政長官岑浩輝今日下午出席公開活動時接受傳媒訪問，稱一直以來十分關注澳門整體的就業狀況和社會發展，尤其是經濟發展、社會環境轉變等均可能影響就業市場。

他表示，政府就保障澳門人優先就業推出多項措施，包括於政府公共工程的招標文件中列明要求優先聘用本地僱員；政府與澳門彩票公司續約條件之一為澳彩須逐漸削減外僱配額；同時鼓勵大型企業承擔更多社會責任，共同推動優先聘請澳門人。

澳門特首岑浩輝表示，未來政府主導的公共工程將優先聘請聘用當地僱員。（資料圖片 / 廖雁雄攝）

近期澳門有公共停車場公開招標，其中一項評標考量是聘用本地員工佔比，岑浩輝認為，相關政策能與社會共同有序落實和保障本地人優先就業。

岑浩輝亦稱，就業涉及千家萬戶，並非單一部門可解決，政府上月成立「促進就業協調工作組」，以經濟財政司牽頭，跨司協作，促進澳門人就業優先政策。

澳門11間衛星賭場及3間角子機場將會於今年底前停運。

澳門11間衛星賭場上周公布將於今年12月31日前停運，包括銀河娛樂旗下的華都娛樂場、新濠博亞娛樂旗下的駿龍娛樂場以及澳娛綜合旗下的的9間；另外新濠博亞娛樂旗下的3間角子機場亦將會於今年底前停運。