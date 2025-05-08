夏寶龍抵澳門展開6日調研　了解橫琴發展再成焦點

中央港澳工作辦公室主任、國務院港澳事務辦公室主任夏寶龍今日（5月8日）傍晚抵達澳門，展開6日考察調研行程。澳門新聞局指，夏寶龍此行將了解本澳社會和經濟的最新發展情況，以及新一屆特區政府的施政工作。



夏寶龍在傍晚6時左右經橫琴口岸進入澳門，今次是他在今年內第二度到訪澳門，亦是繼去年12月隨國家主席習近平南下後，不到半年內第三次到澳門。今年2月，他到橫琴粵澳合作區調研2日，其後轉到前海及河套區。

夏寶龍經橫琴口岸進入澳門。（電視截圖）

今年第二度訪澳 連續三年於5月到南下調研

橫琴發展備受中央關注，習近平去年12月到澳門出席回歸25周年慶祝活動時，提出要牢記開發橫琴的初心就是為了澳門經濟適度多元發展，不能發展與定位不一致的產業。有分析指，夏寶龍此次調研，橫琴亦是其中一大重點。

國家主席習近平在澳門回歸廿五周年慶祝大會上發表重要講話。（新華社）

澳門第六任政府新班子宣誓就任，習近平在岑浩輝陪同下監誓。（新華社）

今次亦是夏寶龍連續第三年在5月到澳門考察去年5月13日至19日，他一連七日到澳門調研，在澳門和橫琴粵澳深度合作區進行了超過40場考察調研活動逾，並先後與不同界別代表交流，把澳門比喻為國家的「掌上明珠」。前年5月23至26日，他亦曾到澳門考察四天。

夏寶龍下周二（5月13日）離開澳門。