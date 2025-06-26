美總領事對教育局「國安提示」表失望　港府強烈譴責斥刻意誤導

美國駐港澳總領事館今日（6月26日）舉辦獨立日酒會，即將離任的駐港澳總領事梅儒瑞開腔，對教育局被指提示學校勸止學生參與美國慶活動的消息表示失望，又稱關注包括壹傳媒創辦人黎智英在內的「政治犯」。特區政府晚上回應，強烈譴責梅儒瑞全然漠視法治精神，以不實和偏頗言論刻意誤導公眾。



政府發言人批評，梅儒瑞一而再抹黑《香港國安法》及香港特區維護國家安全工作。



美領館辦國慶酒會 梅儒瑞回應教局勸阻學生參加傳聞

近日有報道指多間學校接獲教育局分區提醒，切勿隨便參與有關美國駐港澳總領事館舉辦的美國國慶活動，以防有違反國安法及香港法律。梅儒瑞今日出席美國獨立日酒會時，被問到對此事的看法，表示非常失望，指其屬正常外交活動，若香港不允許學生與美領館有更多互動，就不能成為所謂「超級聯繫人」。

6月26日，美國駐港澳總領事館舉辦美國獨立249周年酒會，美國駐港澳總領事梅儒瑞證實下月調到北京擔任美國駐華使館副館長。（廖雁雄攝）

梅儒瑞擔任駐港澳總領事近三年，他今年證實自己將在下個月調到北京，擔任美國駐華使館副館長。

政府發言人：美最少21部國安法律 對香港指手畫腳是雙標

特區政府發言人指出，根據《聯合國憲章》為基礎的國際法及國際關係，每個國家都會制定維護國家安全法律，在維護國家安全方面的法律，美國就最少有21部，美國政客卻對香港特區維護國家安全的法律制度和執行機制指手畫腳，全然漠視香港特區立法的憲制責任和實際需要，以及維護國家安全相關法律訂立後，對經濟發展和人權保障所帶來的正面效果，是實實在在虛偽的雙重標準。

6月26日，美國駐港澳總領事館舉辦美國獨立249周年酒會，商務及經濟發展局局長丘應樺（左）代表特區政府出席。（廖雁雄攝）

發言人強調，《香港國安法》實施近五年，特區執法部門一直根據證據、嚴格依照法律，以及按有關的人或單位的行為而採取執法行動，與其政治立場、背景或職業無關；所有檢控決定亦基於所有可接納的證據和適用法律進行客觀分析後作出；所有被告均嚴格按照香港適用法律，並在《基本法》及《香港人權法案》的保障下接受公平審訊。

港府敦促美國政客停止干預特區行使審判權

發言人又指，黎智英所涉及案件的法律程序尚在進行中，任何人均不應評論有關案件，特區政府強烈敦促美國政客立即停止干預特區的內部事務和特區法院獨立行使的審判權。

6月21日，行政長官李家超出席「香港國安法公布實施5周年論壇」。（廖雁雄攝）

發言人重申，特區政府會一如既往堅定不移、全面準確實施《香港國安法》、《維護國家安全條例》及香港特區其他維護國家安全的相關法律，依法有效防範、制止和懲治危害國家安全的行為和活動，同時依法保障香港市民的權利和自由，確保「一國兩制」實踐行穩致遠。