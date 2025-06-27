中國與葡語國貿易去年創新高　澳門冀做「精準聯繫人」推進合作

2024年中國與葡語國家雙邊貿易額突破2,250億美元，創歷史新高。澳門中葡論壇常設秘書處秘書長季先崢今日（27日）接受粵港澳媒體灣區行聯合採訪團的採訪表示，面對複雜多變的國際經貿環境，澳門發揮「精準聯繫人」角色，論壇 發揮澳門「中葡平台」優勢，為成員國提供穩定可靠的多邊合作機制，特別在數字經濟、綠色發展等新興領域取得顯著進展。



中葡論壇秘書長：在變局中發揮穩定作用

季先崢今日接受包括《香港01》在內的「同心築夢 共謀發展」粵港澳媒體灣區行聯合採訪團訪問，他表示，在國際地緣局勢動盪，中美貿易戰持續的今天，「中葡論壇顯示出更多穩定性和可預見的積極作用。」

澳門中葡論壇常設秘書處秘書長季先崢。（王晉璇攝）

澳門中葡論壇創立於2003年，在深化中國內地、葡語國家和澳門的經貿、科技、文化等領域的合作中發揮作用。中葡論壇通過每三年一次的部長級會議簽署《經貿合作行動綱領》，確立貿易、投資、基礎設施、數字經濟、藍色經濟等重點合作領域，推動雙邊貿易與投資增長。

澳門中葡論壇常設秘書處秘書長季先崢。（王晉璇攝）

例如，2024年第六屆部長級會議簽署了《經貿合作行動綱領（2024-2027）》，包括強化經貿合作貿易，拓展新興領域，深化人文交流合作，助力澳門綜合服務體系。

中葡論壇《行動綱領》冀拓新興領域

論壇冀發揮澳門聯繫中國與葡語國家的經貿平台作用，促進中葡國家共同發展。安哥拉、巴西、佛得角、幾內亞比紹、赤道幾內亞、莫桑比克、葡萄牙等九個葡語為官方語言的國家均參與。

中葡國際商貿合作服務平台展示館。（王晉璇攝）

季先崢指，中葡通過經貿合作綱領，確立各國合作政策及二十逾個優先領域，例如葡萄牙側重研究，非洲國家側重基礎設施投資和貿易。「中國在經濟數字化及綠色發展有很大優勢，未來中葡合作將會往新領域傾斜資源。」

他表示，「中葡論壇特別強調在共同維護多邊貿易體制，及推動經濟全球化方面的堅定立場。」他對中葡合作很有信心，「巴西、阿格拉、莫桑比克等國對華態度及政策都很穩定。」