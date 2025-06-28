何柱國設靈︱靈堂掛「永遠懷念」牌匾　政商名人紛到場致哀

【何柱國/何柱國逝世/設靈】全國政協前常委何柱國本月11日逝世，終年75歲，今日（28日）假香港殯儀館設靈，靈堂掛有「永遠懷念」的匾額。城中不少政商界人士及藝人到場致祭，包括擔任治喪委員會主任的全國政協副主席梁振英、政務司司長陳國基、財政司司長陳茂波、全國政協常委唐英年、長和集團主席李澤鉅、英皇集團主席楊受成等；國務院副總理丁薛祥、港澳辦主任夏寶龍送上花牌。



全國政協副主席、前行政長官梁振英。（廖雁雄攝）

前行政長官曾蔭權。（廖雁雄攝）

全國政協常委及西九文化區管理局董事局主席唐英年。（廖雁雄攝）

何柱國家人今曰下午4時至7時在香港殯儀館為其設靈，讓公眾弔唁。根據訃告，何柱國治喪委員會由全國政協副主席、首任行政長官董建華擔任榮譽主任，梁振英與同為全國政協副主席的澳門前特首何厚鏵擔任主任，五名副主任包括陳國基、陳茂波、中聯辦副主任尹宗華、立法會主席梁君彥及行政會議召集人葉劉淑儀。

政務司司長陳國基（左）及旅發局主席林建岳（右）。（廖雁雄攝）

保安局局長鄧炳強。（廖雁雄攝）

醫務衞生局局長盧寵茂。（廖雁雄攝）

全國人大常委李慧琼。（廖雁雄攝）

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全國政協前常委何柱國本月11日逝世，享年75歲，今日（28日）假香港殯儀館設靈，靈堂掛有「永遠懷念」。（吳美松攝）

影星成龍送花牌致哀。（廖雁雄攝）

何柱國本月11日逝世，享年75歲，有消息指他感染新冠病毒，引致肺炎併發症。其子女發訃告，今日下午在香港殯儀館設靈，讓親友吊唁，明日（29日）上午10時舉行儀式，11時辭靈。

經營煙草生意出身的何柱國，今年2月在電台節目自揭曾患肺癌，並已戒煙，其後他與他昔日「最唔鐘意的」醫務衞生局局長盧寵茂合作，聯手為一個宣傳戒煙的節目對談。

何柱國。（資料圖片）

2025年2月17日，何柱國出席商台節目《光明頂》透露確診肺癌。（商台片段截圖）