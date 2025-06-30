羅淑佩愛跑車｢揸起嚟爽」笑言曾想學《頭文字D》飄移｜政壇諸事町

文化及體育局局長羅淑佩興趣多，除了潛水、烹飪、看足球比賽外，原來也熱愛駕車。她在一個電台節目中透露《頭文字D》是她很喜歡的電影，自己亦鍾情於跑車，「除咗第一架車係實淨、穩陣嘅四門車之外，其他就都係雙門跑車」，笑言曾想模仿電影般飄移，後來出任運輸署署長，「更加唔可以學啦……喺香港呢個地方(玩飄移)唔係幾合法嘅。」她坦言不斷學新事物，才會覺得自己仍年輕、沒有脫節。



羅淑佩接受前助理廣播處長周國豐的港台節目訪問。（Brian Chow Chow Facebook）

羅淑佩是《頭文字D》的粉絲。（網上圖片）

羅淑佩鍾情駕車放風 翻看《頭文字D》多次

羅淑佩接受前助理廣播處長周國豐的港台節目訪問，提到從前未出任局長前，晚上下班如有空也會駕車放風去機場或石澳，形容「打開個篷，真係幾開心嘅」，但最近已很少了。由於鍾情駕車，當年電影《頭文字D》上映時，羅淑佩也前後看過很多次這套戲，不論是配樂或歌曲也很喜歡。

疫情期間，當時是運輸署署長的羅淑佩親自駕車，聯同工聯抗疫義工隊運送抗疫物資。（工聯會）

羅淑佩愛車都是雙門跑車 笑言曾想學《頭文字D》飄移

她透露自己的愛車除了第一輛是實淨、穩陣的四門車之外，其他都是雙門跑車，「一嚟線條靚啲，二嚟的確揸起上嚟爽快啲嘅」，又笑言《頭文字D》電影令她想學飄移，但後來先後出任前運輸及房屋局首席助理秘書長和運輸署署長，「更加唔可以學啦……喺香港呢個地方(玩飄移)唔係幾合法嘅」，便打消了這個念頭。

疫情期間，當時是運輸署署長的羅淑佩親自駕車，聯同工聯抗疫義工隊運送抗疫物資。（麥美娟Facebook）

疫情期間，當時是運輸署署長的羅淑佩親自駕車，聯同工聯抗疫義工隊運送抗疫物資。（工聯會）

羅淑佩接受前助理廣播處長周國豐的港台節目訪問。（港台節目截圖）

因契女認識MIRROR成員Ian

節目上，本身是「Hellosss（組合MIRROR成員陳卓賢Ian粉絲暱稱）」的羅淑佩被問到為何會欣賞Ian呢？她透露原來因為當時讀大學的契女，搬到自己家一起住，因為當見習生比較就近上班，自此令她接觸更多韓星、香港年輕歌手，包括Ian的節目。

歌迷時興不停到音樂平台翻聽歌曲增加播放量，羅淑佩說這方面的知識也是從契女學，憶起一次自己電話彈出一則韓團SF9的新歌通知，才發現契女原來拿了她的帳戶不斷播該首新歌，領會到愈多帳戶聽該首歌就愈好的原因。

羅淑佩接受前助理廣播處長周國豐的港台節目訪問。（港台節目截圖）

推介Ian歌曲《留一天與你喘息》

羅淑佩應主持要求推介大家聽歌，其中一首是Ian的《留一天與你喘息》，歌詞提到「不必太煽情太過悲壯」，坦言很有共鳴。以失戀為例，她說如果第一次失戀的人會覺得「天冧落嚟」，當經歷多了悲觀離合，再失戀時就會知道「真係唔使太煽情太悲壯」。她說朋友願意同行和開解，有助應對情緒問題，不孤單的感覺很重要，寄語大家不用理會覺得你沒價值的人。

羅淑佩接受前助理廣播處長周國豐的港台節目訪問。（港台節目截圖）

除了Ian的歌曲，其餘推介的歌曲來自譚詠麟、陳百強、Beyond。羅淑佩說，由公務員轉任問責官員後，一言一行更受關注，朋友曾善意提醒勿高調，但如果推介歌曲時刻意避開不選某位歌手的歌曲，可能坊間有人會質疑「咁假嘅，明明鍾意都數唔出呀？」