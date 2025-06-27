有片！羅淑佩唱粵曲《昭君出塞》 戲曲學院讚有天份｜政壇諸事町
撰文：潘耀昇
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文化體育及旅遊局局長羅淑佩多才多藝，今天（27日）出席香港演藝學院40周年校慶晚宴，並在700人面前公開獻唱紅線女經典粵曲《昭君出塞》，成為全晚高潮。戲曲學院院長劉國瑛讚羅淑佩有天份，座上客之一的前助理廣播處長張文新更大讚羅淑佩勇氣可嘉。
羅淑佩獻唱粵曲《昭君出塞》：獻醜了！
羅淑佩在演藝學院40周年校慶晚宴擔任主禮嘉賓之餘，更在戲曲學院11位學生伴奏下唱《昭君出塞》，全長約6分鐘。她事後在Facebook謙稱「獻醜了！」
羅淑佩欣慰粵劇文化傳承
羅淑佩感謝戲曲學院院長劉國瑛和樂團同學們的指導、耐心和包容，形容準備今次演出讓她一窺學院的專業和認真，欣慰粵劇文化能傳承下去。
劉國瑛透露羅淑佩只用了兩個半小時練習，大讚她對粵劇好有天份。
羅淑佩多才多藝 一年內考齊三個潛水員牌
羅淑佩多才多藝，早前在立法會透露自己是拯溺潛水員，網民隨即熱烈討論，有人大讚局長「夠貼地」、「會保育環境」。她之後向《香港01》分享潛水照，原來2007年受朋友邀請學潛水，挑戰自己，更一年內考獲三個潛水員牌照，先後到多個東南亞國家潛水，果然厲害！不過，後來公務繁忙，至今已十年、八年無潛水了。
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