有片！羅淑佩唱粵曲《昭君出塞》　戲曲學院讚有天份｜政壇諸事町

文化體育及旅遊局局長羅淑佩多才多藝，今天（27日）出席香港演藝學院40周年校慶晚宴，並在700人面前公開獻唱紅線女經典粵曲《昭君出塞》，成為全晚高潮。戲曲學院院長劉國瑛讚羅淑佩有天份，座上客之一的前助理廣播處長張文新更大讚羅淑佩勇氣可嘉。



6月27日，文化體育及旅遊局局長羅淑佩在香港演藝學院40周年校慶晚宴，公開獻唱紅線女經典粵曲《昭君出塞》。（張文新Facebook）

羅淑佩獻唱粵曲《昭君出塞》：獻醜了！

羅淑佩在演藝學院40周年校慶晚宴擔任主禮嘉賓之餘，更在戲曲學院11位學生伴奏下唱《昭君出塞》，全長約6分鐘。她事後在Facebook謙稱「獻醜了！」

6月27日，文化體育及旅遊局局長羅淑佩在香港演藝學院40周年校慶晚宴，公開獻唱紅線女經典粵曲《昭君出塞》。（張文新Facebook）

羅淑佩欣慰粵劇文化傳承

羅淑佩感謝戲曲學院院長劉國瑛和樂團同學們的指導、耐心和包容，形容準備今次演出讓她一窺學院的專業和認真，欣慰粵劇文化能傳承下去。

劉國瑛透露羅淑佩只用了兩個半小時練習，大讚她對粵劇好有天份。

6月27日，文化體育及旅遊局局長羅淑佩在香港演藝學院40周年校慶晚宴，公開獻唱紅線女經典粵曲《昭君出塞》。（張文新Facebook）

日前透露自己是拯溺潛水員的文化體育及旅遊局局長羅淑佩，向《香港01》分享潛水照。（羅淑佩提供）

羅淑佩多才多藝 一年內考齊三個潛水員牌

羅淑佩多才多藝，早前在立法會透露自己是拯溺潛水員，網民隨即熱烈討論，有人大讚局長「夠貼地」、「會保育環境」。她之後向《香港01》分享潛水照，原來2007年受朋友邀請學潛水，挑戰自己，更一年內考獲三個潛水員牌照，先後到多個東南亞國家潛水，果然厲害！不過，後來公務繁忙，至今已十年、八年無潛水了。